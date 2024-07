Ad esibirsi al pianoforte il celebre pianista ceco Martin Kasík

Martedì 23 luglio a Villa Rusconi di Mezzolara, frazione di Budrio, andrà in scena Chopin, Chopin!, concerto del celebre pianista ceco Martin Kasík nell’ambito del 24esimo Emilia Romagna Festival. Attraverso un percorso denso e ragionato, Kasík presenterà le quattro Ballate e i quattro Scherzi di Chopin, brani che insieme ai Notturni, vengono annoverati tra le forme musicali più rappresentative del pianismo romantico.

Martin Kasík è uno dei principali pianisti cechi del momento. Dedicatosi al pianoforte fin dall’età di quattro anni, è vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali e di una serie di premi prestigiosi: ha al suo attivo le lauree del Concorso Internazionale di Musica Primavera di Praga del 1998, del Concorso per Giovani Concertisti del 1999, del Premio Davidoff del 2000, del Premio della Rivista Harmonie del 2002 e altri riconoscimenti. Martin Kasík ha suonato in importanti sale da concerto, come la Filarmonica di Berlino, la Wigmore Hall, il Musikverein di Vienna, la Tonhalle di Zurigo, la Gewandhaus di Lipsia, la Weill Recital Hall della Carnegie Hall, il Kennedy Center di Washington, la Suntory Hall di Tokyo e la Victoria Concert Hall di Singapore. Nel 2008 Kasík è stato nominato direttore artistico del Festival Chopin di Mariánské Lázně.

Chopin è per Kasík uno degli autori preferiti: a lui da molto tempo dedica i suoi studi, esibendosi spesso in concerti con programmi molto ragionati e intelligenti. In Chopin, Chopin! in particolare metterà a fuoco un periodo ben ristretto di una decina d’anni. Kasík, nella splendida cornice di Villa Rusconi a Mezzolara di Budrio, una villa settecentesca molto ben tenuta, interpreterà infatti le quattro Ballate e i quattro Scherzi di Chopin, tra i brani più eseguiti dai pianisti, nonostante le difficoltà tecniche e interpretative che portano con sé. Chopin fu tra l’altro praticamente l’inventore della Ballata strumentale romantica, rendendola un brano pianistico di grande virtuosismo che venne poi ripreso anche da altri compositori, tra cui Brahms, Liszt e Fauré. I quattro Scherzi sono brani di tutt’altro genere: nel loro svolgersi non hanno particolari sorprese o eccessive varianti melodiche o armoniche, ma portano con loro una forza “di grande energia, quasi demoniaca”, come ebbe a commentare Schumann quando li ascoltò per la prima volta.

Ingresso € 10 – Ridotto over 65 e under 25 € 7 – Fino a 10 anni € 1

Acquistabile su Vivaticket