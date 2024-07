L’uomo, pregiudicato, si trova ora alla Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, nei confronti di un 53enne italiano, pregiudicato, già arrestato in flagranza dagli stessi militari all’inizio dello scorso mese di giugno durante un servizio anti rapina.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, a seguito di attività d’indagine, hanno raccolto altri elementi, grazie anche all’acquisizione delle immagini, le quali hanno mostrato il modus operandi effettuato dall’uomo nel compiere altre due rapine ai danni di esercizi commerciali, utilizzando lo stesso motoveicolo e lo stesso casco nonché una pistola (poi risultata ad aria compressa priva del tappo rosso), con enorme spavento tra le persone presenti.

L’attività di indagine ha permesso ai Carabinieri di risalire al soggetto, ritendendolo il probabile autore delle due rapine a mano armata commesse il 29 maggio ed il 3 giugno rispettivamente in un supermercato in via Mengoli (“Coop”) e in un negozio in via Larga (“Bimbo Store”), permettendo, sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria di Bologna, l’emissione del provvedimento cautelare.

Il 53enne si trova ristretto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.