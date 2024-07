I lavori in programma riguardano la rotonda tra le vie Emilia, Roma e Cova

Prenderanno il via all’inizio della prossima settimana i lavori per la realizzazione della rotatoria nello snodo stradale fra la via Emilia-SS9 (che nel tratto urbano assume il nome di via della Repubblica) e le vie Cova e Roma, che rappresenta il principale punto di ingresso alla città di Castel San Pietro Terme.

Nella prima fase la ditta incaricata interverrà con l’allargamento del braccetto che da Imola porta verso il casello autostradale e con il posizionamento della segnaletica necessaria all’indirizzamento del traffico veicolare durante le successive fasi dei lavori.

I lavori di questa prima fase non comporteranno modifiche della viabilità.

Completata questa fase, della durata di 2-3 settimane circa, i lavori riprenderanno ai primi di settembre.

Le fasi successive saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza.