Grande successo per la rassegna ospitata nel parco di Villa Rusconi

E’ stato un successo di pubblico e di partecipanti, quello registrato sabato sera a Mezzolara con “Ballando sotto le stelle”, raggiunta da migliaia di persone e diventata per una sera la capitale della danza internazionale grazie a Davide e Olga Cacciari, fondatori del grande Team Diablo, la più grande associazione di danza sportiva al mondo. Al ballo hanno unito la passione per i trattori organizzando l’evento a Villa Rusconi impreziosito dalla presenza di campioni mondiali e olimpici della danza che fanno parte del “Dance Sport Heritage”, il circuito mondiale più prestigioso della danza sportiva.

Ad incantare sono stati Francesco Galuppo e Debora Pacini, campioni del Mondo di danze Standard, Gabriele Goffredo e Anna Matus, medaglia d’oro in tutti i campionati del circuito Dancesport Heritage, 9 volte Campioni del Mondo e 4 volte vincitori dei World Sport Games Danze Latino Americane, Vincenzo Mariniello e Sara Casini, campioni del mondo di latin American show dance e la forza di Andres Liiv e Kristin Vaha, campioni del mondo di show dance danze standard.

E con loro, anche la simpatia del famoso cabarettista Duilio Pizzocchi. “Il bilancio è più che positivo perché siamo riusciti a portare più di 2000 persone a Mezzolara, facendo conoscere sempre più il parco di questa bellissima villa che si sta ristrutturando – dice Davide Cacciari – Un successo oltre le aspettative. Villa Rusconi, infatti, è un cimelio storico del ‘700 che il comune sta provando di restaurare, dotata di questo parco secolare molto grande che era perfetto per noi. Per questo tipo di spettacolo ci servivano spazi molto grandi perché prevedevamo un afflusso abbastanza importante di persone, ci hanno consentito di farlo nell’area del campo sportivo ed è stato bello vederlo ricoperto di persone arrivate anche da fuori zona per vedere lo spettacolo”.

Un grande contributo alla conoscenza del luogo, dato dal bellissimo spettacolo di danza di alto livello unita al cabaret di Duilio Pizzocchi. “Essendoci la presenza dei 4 campioni mondiali di ballo era normale ci fosse un risultato positivo – prosegue – Normalmente è difficile vedere ballare questi campioni in tv e ho pensato fosse occasione per fare conoscere più nel profondo la danza sportiva portando il gotha, creando un evento unico. Normalmente, i campioni non sono in serate di questo tipo. La gente difficilmente li riesce a vedere. Poi la parte curata dalle tre associazioni, Crazy Dance, Easy Dance e La Mucca Dance, ha portato 120 ballerini in coreografie di gruppo e sono rimasto positivamente impressionato dal lavoro che i maestri hanno fatto, unitamente a quello dei direttori artistici, generando questo evento unico”.

Stelle, evoluzioni, emozioni, campioni, forza espressiva ed atletica, in una Mezzolara che è stata teatro di uno show che non sarà replicato. “Non era uno spettacolo che riproporremo in giro in altre situazioni – sottolinea – voleva essere uno spettacolo per questa festa, che facesse da contorno all’esposizione dei trattori d’epoca e quant’altro, un’idea che ho avuto qualche mese fa e che ho messo in piedi “. Spettacolo che ha guardato anche al futuro della disciplina.

“Abbiamo cercato di mettere sul palco anche le giovani leve, che saranno i campioni del futuro – dice – sono la nostra linfa vitale e fanno parte del futuro della danza sportiva italiana”.