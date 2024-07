La decisione della Giunta: la scuola sarà consegnata completa in ogni sua parte

La nuova scuola d’infanzia in costruzione in via Emanuela Loi sarà consegnata ai bambini a settembre 2025, anziché a settembre 2024: è questa la decisione che il sindaco Luca Vignoli, insieme alla vice sindaca Maria Vittoria Cassanelli e all’assessore Carlo Salvatori, ha condiviso con le famiglie in un incontro tenutosi martedì 23 luglio presso l’Istituto comprensivo di Castel Maggiore, presenti anche la Dirigente scolastica, Antonietta Esposito, e alcuni rappresentanti del Consiglio di Istituto.

Il Sindaco ha spiegato che “l’edificio è in corso di ultimazione, grazie anche all’impegno del nostro settore Lavori Pubblici, e avremmo potuto autorizzare l’inizio delle lezioni nel corso di questo anno scolastico, ma l’area esterna non sarà pronta, la consegna è prevista in corso d’anno. Questo comporterebbe per i bambini la necessità di trascorrere buona parte dell’anno scolastico chiusi in classe, con attività di cantiere all’esterno, e perdere così un’importantissima parte della formazione. Desideriamo invece garantire loro il gioco all’aperto in un giardino ultimato”.

Per questo, sentite anche la dirigenza scolastica e il personale educativo, la giunta comunale ha deciso di rinviare a settembre 2025 l’apertura della scuola, scartando anche l’ipotesi un trasloco in corso d’anno, con l’impegno di garantire l’anno prossimo la consegna di una struttura educativa completa in ogni sua parte.

L’anno scorso sono state forti le manifestazioni di disagio delle famiglie per la decisione di aprire l’adiacente scuola primaria nonostante non fossero terminati i lavori, e la nuova amministrazione comunale ha preferito fare una scelta a tutela dei piccoli evitando il rischio di una chiusura affrettata dei lavori di realizzazione dell’edificio e di un’area esterna inagibile per le operazioni di piantumazione di prati e alberi oltre che di installazione di attrezzature ludiche.