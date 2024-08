Il sindaco Lepore e la vicesindaco Clancy hanno visitato l’edificio di via Carracci per verificarne lo stato

Questa mattina il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy hano effettuato un sopralluogo nell’immobile di via Carracci, per verificare lo stato dei luoghi e per incontrare le famiglie, tanti i bambini presenti, che vivono nell’edificio, già in carico ai servizi sociali del Comune.

L’immobile, che sarà destinato in una prima fase all’emergenza abitativa, sarà ristrutturato e destinato, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, al Piano per l’abitare con finalità di abitare collaborativo e solidale, per rispondere alla domanda di case in città.