Il termine del cantiere è previsto entro il 15 agosto

Giovedì 8 agosto inizieranno i lavori di riqualificazione dell’area giochi nell’area verde adiacente al Bar “Renzo”, in via Romeo Galli. L’intervento, dal costo di 43.000€ IVA compresa, andrà a rimuovere il castello e l’altalena esistenti, andando a sostituirli completamente. Inoltre sarà aggiunto un terzo gioco. Il termine del cantiere è previsto entro il 15 agosto.

L’intervento è finanziato con una parte della donazione fatta alla città dal pilota di Formula 1 Charles Leclerc a seguito degli eventi alluvionali dell’anno scorso, che è stata dedicata alle famiglie imolesi e ai bambini.

Dichiarazione dell’Assessora all’Ambiente Elisa Spada: “La riqualificazione dei giochi nell’area del Parco delle Acque Minerali adiacente al bar Renzo si inserisce nel piano più ampio di riqualificazione del Parco stesso e ha il valore di migliorare la fruizione da parte delle famiglie che amano e frequentano molto questo luogo. La qualità del verde pubblico e delle sue dotazioni incide fortemente nel migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone, come spazio di incontro, di gioco all’aperto, di inclusione, e proprio per questo ci siamo impegnati e continueremo a farlo per migliorarne la fruizione.”

Dichiarazione del Sindaco Marco Panieri: “Stiamo progettando e realizzando alcuni dei progetti con le risorse del pilota Charles Leclerc, che ci tengo nuovamente a ringraziare a nome di tutta la Città di Imola. Anche in occasione del Gran Premio avevamo avuto modo di incontrarci perché lui stesso ha voluto essere aggiornato sui lavori in programma e su cosa sarà realizzato. Il nostro lavoro, insieme ai numerosi altri cantieri, prosegue cercando di stringere i tempi il più possibile e per questo ringrazio anche la struttura di Area Blu”.