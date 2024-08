Racing Force Group ha siglato un accordo di fornitura con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

La collaborazione fra Autodromo e Racing Force Group è entrata a pieno regime in occasione di eventi importanti fra cui 6 Ore del FIA World Endurance Championship, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna valido per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 e la 4 Ore della European Le Mans Series.

Dirigenza e Staff del circuito hanno indossato (e indossano) una selezione di capi all’avanguardia, perfetto mix fra stile italiano, comfort e materiali innovativi.

Racing Spirit è uno dei brand di Racing Force Group, leader mondiale negli equipaggiamenti di sicurezza per il motorsport, che trasferisce l’esperienza e la passione accumulata dal marchio OMP nel realizzare abbigliamento sportivo per i più famosi piloti e team automobilistici.

L’accordo tra Racing Spirit e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari include la presenza del marchio sulla cartellonistica in vari punti iconici del tracciato, con grande visibilità in occasione di eventi agonistici.

Dario Comacchio, Brand Manager di Racing Spirit, ha dichiarato: “L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si aggiunge alle realtà di prestigio che hanno scelto il nostro marchio Racing Spirit come fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico. Il circuito di Imola è una eccellenza del motorsport italiano, oltre che parte di quella Motor Valley a cui siamo il nostro Gruppo è storicamente connesso attraverso numerose collaborazioni di successo. Il nostro marchio Racing Spirit è stato pensato per trasferire nell’abbigliamento tecnico, utilizzabile in ogni occasione, la nostra passione per le corse con capi all’avanguardia per caratteristiche e stile. Vestire il personale di un impianto così importante, che ospita ogni anno eventi di rilevanza mondiale, è per noi un motivo di vero orgoglio”.

Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo di Imola, ha aggiunto: “La scelta del marchio Racing Spirit come fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico del personale del circuito non è solo per la importante qualità delle caratteristiche che lo compongono ma anche perché nello stile incarna quello spirito del mondo delle corse, e non solo, che fa parte del nostro DNA. Una partnership che ci soddisfa appieno per un abbigliamento che coniuga comfort e materiali innovativi, quanto mai necessari per l’attività in ogni condizione meteo”.