Edito da Polaris, questo interessante libro di Maria Pia Timo, autrice, attrice, comica e cabarettista, accompagna alla scoperta dello “street food” per antonomasia: la piadina

Da Imola a Cattolica, passando per Faenza, Cesena e Riccione, ma anche Ravenna, Cervia e Cesenatico, s’incontrano lungo la via Emilia chioschi e botteghe che preparano – con spessore, lievitazione, farcitura e tradizione differenti – quella che, nelle case di Romagna, è nata a suo tempo come “sostituta” del pane. Perchè quando anche il pane era un lusso, proprio in quel momento, si racconta, sia stata inventata la piadina. Impastando acqua e miseria.

“Un tempo la si faceva in casa, ora è lo street food per antonomasia. Si mangia in strada, oppure si compra in strada per poi portarla a casa in famiglia, per farla arrivare fuori Romagna e tenerla congelata in freezer” si legge nel libro.

In compagnia di Maria Pia Timo, autrice e comica che vive a Faenza con il marito e il figlio (per i quali, neanche a dirlo, cucina superbamente), si va alla scoperta di quelli che, a suo avviso, sono i migliori luoghi della piadina: chioschi, botteghe e baracchine da Imola a Cattolica. Un viaggio gastronomico appassionato e spesso divertente in cui la Timo racconta con “leggerezza e affetto” il lavoro, il sapere e le tradizioni delle “azdore”, le regine del focolare romagnolo.

Nelle 170 pagine di questa guida sentimental-gastronomica si leggono storie di una volta, di quando la nonna preparava la piadina in un modo e la mamma in un altro, si raccontano ricette e abilità culinarie, ingredienti della tradizione e nuove farine.

Cinquanta luoghi, cominciando da Imola con “La Capannina Piadineria” sino a Cattolica con “Giro di Boa”, dove gustare un morso di Romagna: più alta o più bassa, più o meno fragrante, con i ripieni e le forme più diverse, la piadina ha mille varianti createsi mescolando farine e povertà.

Il libro (www.polariseditore.it) è una selezione a carattere totalmente soggettivo (quello dell’autrice) e sulla scorta di scoperte occasionali o di ricerche suggerite dal passaparola, di chioschi e baracchine.

“Questa guida non è esaustiva ed è attenta tanto alla bontà di materie prime, sapori e ricette, quanto all’unicità di racconti, aneddoti, leggende e tradizioni. È gastronomica ma pure antropologica, etnografica e nostalgica: è una guida sentimentale, perché la piadina, assieme al liscio, è iconica delle terre di Romagna, quanto pizza e mandolino lo sono per Napoli e la Campania – scrive Maria Pia Timo nell’introduzione – In questo volume sono elencate solo una cinquantina delle fondamentali realtà romagnole che tengono alte le tradizioni gastronomiche locali, ma tante e tante ne mancano e tutte non ci potevano stare. Mi sono mossa a naso, ma solo dove l’odore era buono. Il profumo della piadina è unico, inconfondibile e irresistibile, specie quando hai appetito. Ho fatto un sacco di chiacchiere, un mucchio di telefonate, ho raccolto tante testimonianze di chi le piadine le fa per vivere“.