Due sfiziose ricette offerte dal Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna per la festa degli innamorati

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, in occasione di San Valentino, ha deciso di regalare agli estimatori della Regina Rosa dei Salumi una ricetta originale per la persona amata, per dirle quanto le si voglia bene. La si può stupire donandole un originale cuore rosa a base di gustosa e inimitabile Mortadella Bologna IGP.

Tra l’altro è un gesto che avrà un valore aggiunto perché non sarà un regalo acquistato, ma realizzato ad hoc e di certo fatto col cuore.

Qui di seguito l’originale ricetta, facile e veloce da preparare:

Cuori di pasta frolla salata con mousse di mortadella

150 gr Mortadella Bologna

50 gr di formaggio spalmabile

250 gr farina

1 tuorlo d’uovo

125 gr burro

50 gr barbabietola cotta

Frullate la barbabietola, aggiungete il burro, la farina, il sale e il tuorlo e frullate velocemente. Lavoratelo velocemente su una spianatoia e mettete a riposare in frigorifero per circa un’ora. Tenete da parte 2 fette di Mortadella e frullate il resto con il formaggio per ottenere la farcia. Stendete la pasta e tagliate dei cuoricini. Su metà dei biscotti intagliate al centro dei cuori più piccoli, per ottenere un foro. Trasferiteli su una teglia da forno e cuocete per circa venti minuti a 170 gradi. Lasciateli raffreddare e farcite con la mousse i cuoricini senza foro. Ritagliate dei cuoricini dalle fette di Mortadella, disponeteli sulla mousse e coprite con i biscotti col foro.

E per chi vuole c’è anche una seconda proposta facile e veloce da realizzare:

Rose piccanti con mortadella Bologna IGP

300 gr Mortadella Bologna

1 rotolo di pasta per pizza rettangolare

paprika piccante

Ricavate delle fette spesse circa 2 cm dalla Mortadella. Tagliatele a metà. Dividete la pasta della pizza in strisce alte circa 3 cm. Disponete su ogni striscia le mezze fette di Mortadella, arrotolate e mettetele in uno stampo da muffin. Spolverizzate con paprika piccante e cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti.