La mortadella è il salume più noto della tradizione gastronomica bolognese ma non mancano altre bontà

Salame cotto, bresaola, mortadella, cotechino, zampone: non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi vivrebbe di soli salumi. Stagionati, speziati o piccanti si possono abbinare a un buon bicchiere di vino così come a una birra fresca. E se il territorio italiano è la patria di tante eccellenze gastronomiche, anche in Emilia-Romagna non potevano mancare aziende di produzione e gastronomie Doc in cui acquistare questi prodotti.

Sulla nuova edizione della guida “Grandi salumi” – edita da Gambero Rosso (11,90 euro) – sono riportati i salumi migliori, contraddistinti da una, due o tre ‘fette’ a seconda del grado di bontà; l’asterisco accanto alle ‘tre fette’ indica le Eccellenze, i salumi fuoriclasse, oltre la perfezione stilistica.

Con ben 13 denominazioni europee, l’Emilia-Romagna occupa un posto di rilievo nel panorama salumiero italiano e Bologna, con la mortadella Igp, gioca un ruolo di grande prestigio: lo storico salume cotto a base di carni suine, anche povere, macinate finissime e con l’aggiunta di lardelli ha soprattutto nel profumo, intenso ma con sentori naturali ed equilibrati, il suo punto di forza.

Ma quali sono (secondo gli esperti del Gambero Rosso) a Bologna e provincia le più importanti aziende che producono salumi? Nel capoluogo felsineo, in via Cremona 29, Artigianquality è oggi l’unica a produrre mortadella originale: fondata nel 2015 da Simona Scapin, l’azienda propone diverse varianti del salume creato con carni selezionate e bio di suini provenienti da allevamenti allo stato semibrado sulle colline bolognesi. La mortadella classica (2 fette) e il salame rosa (1 fetta) di questo marchio sono assolutamente da assaggiare.

A Valsamoggia, in località Castello di Serravalle (via Valle del Samoggia, 6927) il salumificio Franceschini ha una storia di famiglia che inizia nel 1964 quando i fratelli Primo e Pasqualino decisero di aprire il loro laboratorio ai piedi dei colli bolognesi. Squisita è la mortadella Opera (3 fette) così come il salame rosa (2 fette) e pure la passita (1 fetta).

Infine, a Zola Predosa, in via Dozza 36, l’azienda Zivieri è uno di quei luoghi gastronomici da non perdere. Il loro salame montanaro di mora romagnola (2 fette) è un prodotto rustico, che richiama gli odori di cantina e carne stagionata. Dal 2021, a Sasso Marconi, c’è anche la Fattoria Zivieri: 80 ettari con allevamenti, orto, punto vendita e ristorante.

