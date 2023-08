Le etichette da non perdere per avere (e gustare) un buon bicchiere di vino sulla tavola di tutti i giorni

Si torna a ragionare di vino: quello buono, che accompagna i pasti di ogni giorno, non fa male al conto in banca e valorizza senza troppi filtri il luogo di produzione. Inizia così la prefazione della guida “Berebene e le migliori enoteche d’Italia” 2023 (in vendita a 11,90 euro) edita dal Gambero Rosso. Fra gli 881 premi assegnati ad altrettanti vini (con qualità/prezzo sotto i 15 euro) e le 388 enoteche suggerite per acquistare il nettare degli dei, una decina sono a Bologna e provincia.

A Dozza (via Monte del Re 31/p), la cantina Assirelli – in attività da 30 anni – ha firmato un ottimo Romagna Sangiovese Superiore, Il Moro di Dozza ’21, che profuma di viola e ciliegie mature, con un tenue sottofondo di sottobosco, fresco e scorrevole al palato. In vendita a 12,60 euro la bottiglia. Sempre a Dozza, ma in frazione Toscanella (via Marsiglia 3), dell’azienda Branchini, fondata nel 1858, è un ottimo Romagna Sangiovese Superiore Contrà Grande ’20 che ha intensi sentori di sottobosco e piccoli frutti rossi: un vino dal sorso strutturato e corposo ma rinfrescante (11,80 euro la bottiglia).

Fondo Cà Vecja in località Ponticelli (via Montanara 333) a Imola, con mezzo secolo di attività sulle spalle e una produzione che spazia dai vitigni tradizionali ad alcune varietà autoctone, ha una Romagna Albana Querciola ’20 (8,40 euro) con profumi di frutta gialla in grande evidenza e un palato di struttura e profondità. Petali di Viola ’21 è invece un Romagna Sangiovese Superiore prodotto dall’azienda Merlotta (via Merlotta 1 a Imola) che fra Dozza e Montecatone coltiva 15 ettari di vigneti. Questo vino (10,60 euro) offre sentori di viola e ciliegie fresche e dolci, ricco e intenso, si presenta avvolgente al palato.

Sempre a Imola, della Fattoria Monticino Serra (via Montecatone 7), azienda situata in una terra di confine fra l’Emilia e la Romagna, il Romagna Albana Secco A ’21 è un vino che spicca per precisione e originalità. Al naso offre note di frutta gialla e fiori di ginestra mentre al palato è intenso e corposo. Ancora a Imola, in frazione Bergullo (via Lola 3), Tre Monti produce un Romagna Sangiovese Superiore Campo di Mezzo ’21 avvolgente e con un tannino vellutato. Questo vino (in vendita a 8.40 euro la bottiglia) è un Sangiovese dai profumi di marasca e violette.

A Zola Predosa, nel cuore dei colli bolognesi, in via Raibolini Il Francia 55, l’azienda Gaggioli ha saputo creare un Bologna Bianco ’21, Colli Bolognesi Doc, eccellente mix di Sauvignon, Riesling e Pinot Bianco con un tocco speziato e dai profumi intriganti di erbe di campo e fiori (in vendita a 11,10 euro). Sempre a Zola, in località Podere della Vista (via Bertoloni 14/16), il Colli Bolognesi Merlot ’20 (11,80 euro) prodotto da Manaresi, al naso profuma di ribes, ciliegia e fragolina di bosco: la bevuta è fresca e appagante, con una trama piuttosto fitta.

In via San Martino 5 a Monte San Pietro, Montevecchio Isolani produce un ottimo Pignoletto, protagonista principale dei 100 ettari dell’azienda (tutti a coltivazione biologica) situati a 210 metri sul livello del mare. Questo Colli Bolognesi Pignoletto Frizzante Bio (9,50 euro) profuma di erbe aromatiche e anche di melone.

Cercate una trattoria dove mangiare bene e spendere entro i 40 euro? A Bologna sono due gli indirizzi segnalati dalla guida del Gambero Rosso: Serghei, in via Piella 12, e la Trattoria di via Serra (al civico 9 dell’omonima via). Se siete a Castiglione dei Popoli provate la Taverna del Cacciatore (via Cavaniccie 6) mentre a Valsamoggia (via San Rocco 12) potete provare i piatti preparati dalla Trattoria del Borgo.

Sul fronte enoteche, gli indirizzi indicati nella guida del Gambero Rosso sono: per Bologna, Enoteca al Risanamento (via Zamboni 57), Antica Drogheria Calzolari (via Giuseppe Petroni 9), Caffè Bazar Guerrazzi (via Guerrazzi 8c), Enoteca La Cantina Castellucci (via Toscana 105d), Enoteca Italiana (via Marsala 2b) – premiata con i ‘tre cavatappi’, Enoteca Storica Faccioli (via Altabella 15b), Fiaschetteria Santo Stefano (via Santo Stefano 53) e Scaramagli dal 1912 (Strada Maggiore 104); per Dozza: Enoteca Regionale Emilia Romagna (Piazza Rocca Sforzesca); per Imola: Le Lune (via La Malfa 29).