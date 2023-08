Dove gustare un buon caffè accompagnato da una fragrante brioche? Ecco i suggerimenti della famosa guida

Non è solo una tazzina con la più popolare bevanda italiana ma un vero e proprio coffe experience, un percorso alla scoperta dei caffè più pregiati del mondo. In “Bar d’Italia 2023”, la guida del Gambero Rosso che dà i voti a 1120 locali sul territorio italiano, 9 sono in provincia di Bologna. Scopriamoli.

In località Furno (via Galliera 242) ad Argelato, Garani è uno degli indirizzi top della provincia bolognese, premiato dalla Guida del Gambero Rosso con ‘due chicchi’ per la qualità ottima del caffè e con ‘tre tazzine’ per il giuduzio eccellente sul locale. Qui oltre a superbi cornetti farciti con creme, torte classiche, pizza alla pala e hamburger, sono assolutamente da provare cocktail e, ovviamente, caffè.

A Castel Guelfo, in frazione Poggio Piccolo (via San Carlo 10), Bar Pasticceria San Carlo propone cappuccini vellutati, davvero deliziosi, da gustare con lievitati dolci e una vasta selezione di mignon. E poi tanto cioccolato, torte e specilità delle feste. Dino, in via Nasica 85, a Castenaso, è dal 1963 sinonimo di tradizione. Paste, torte, pasticceria dolce e salata, panini e uno schiumosissimo cappuccino. Servizio cortese e disponibile.

Due gli indirizzi consigliati a Imola. Caffè Bologna, in via Emilia 206, è un locale ordinato e confortevole con dehors affacciato sul salotto buono di piazza Matteotti. Espresso di buona qualità, cappuccini dalla crema morbida, cornetti con gustose farciture; ottime le proposte per il pranzo con insalate e bowl mentre alla sera è ritrovo per aperitivi e cocktail. In piazza Bianconcini 16, Dulcis Cafè è il bar da non perdere se si vogliono gustare brioche fragranti (ottime anche quelle salate per il pranzo), biscotti e torte. Oltre a espressi, cappuccini, marocchini e shakerati.

A Molinella, in corso Mazzini 108, il Bar Pasticceria Bertocchi è perfetto se si vuole (anche) un buon cannolo siciliano. Meringhe e pasticcini di ogni tipo fanno bella mostra nelle vetrine del locale dove sorseggiare un cappuccino bilanciato e cremoso. Ottime anche la crostata con lemon curd e le torte. Gabriele Spinelli – Dolce Salato è in via Garganelli 13, a Pianoro: ambiente bello e spazioso che richiama l’antica struttura che lo ospita, un mulino ad acqua del 1800. Ottimi i lievitati, le ciambelle fritte, i calzoni ripieni, i biscotti, i pasticcini mignon. A pranzo, gustose insalate con piadina calda. Eccellente la caffetteria con espressi e cappuccini dalla schiuma voluminosa. Premiato con ‘tre chicchi’ e ‘tre tazzine’ dagli esperti del Gambero Rosso.

A San Pietro in Casale (via Matteotti 225), Palladino Cafè permette di compiere un viaggio da nord a sud nel mondo della pasticceria: una delizia dopo l’altra. Da provare il colorato pane Missoni, l’ottima pizza croccante e leggera, piatti tradizionali e di pesce. Aperitivo molto accurato e buona caffetteria.

Guizzardi, in via Porrettana 15 (località Borgonuovo a Sasso Marconi), vanta un’esperienza di oltre mezzo secolo. Nel locale si respira aroma di chicchi tostati di fresco (miscele disponibili anche per l’acquisto domestico). Non manca una cantina con etichette italiane e francesi.

