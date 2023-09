Gusto in piazza e tour in azienda per festeggiare i 60 anni di attività fra tradizione e innovazione

Tre giorni di festa per celebrare la regina rosa dei salumi. Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre Zola Predosa torna a colorarsi di rosa, per la 15esima edizione di uno degli appuntamenti più gustosi di settembre, Mortadella Please.

Gruppo Felsineo si conferma partner della kermesse, proponendo diverse iniziative e consolidando la grande attenzione per la comunità e lo sviluppo di questo territorio alle porte di Bologna dove l’azienda si è trasferita nel 1963, quando era solo un piccolo paese di circa 7.000 abitanti.

A Mortadella Please Gruppo Felsineo presenta tutto il profumo intenso e il gusto inconfondibile delle sue mortadelle di alta qualità. Nello stand gastronomico presente in piazza, sarà possibile degustare La Blu, prodotta secondo l’originale e antica ricetta, La Sciccosa, con carne 100% Made in Italyfirmata dagli agricoltori italiani, e la Km Rosa, la mortadella del territorio che deve il sapore particolarmente delicato all’utilizzo di carni provenienti da suini allevati al pascolo e nutriti con un’alimentazione ricca di Omega 3 vegetali.

Da non perdere domenica 1° ottobre il tour in azienda, quest’anno ancora più importante perché coincide con il 60esimo anniversario di attività del Gruppo. Per l’occasione è stato allestito un percorso guidato, “La sostenibilità nella storia”, che presenta le principali tappe dell’evoluzione che ha trasformato una piccola bottega artigianale nell’odierna realtà internazionale.

La visita, gratuita e aperta a tutti, parte dalla zona del ricevimento materie prime, proprio il punto in cui è nata Felsineo nel 1963 e in cui hanno lavorato le prime generazioni della famiglia Raimondi. Si prosegue attraverso il “Laboratorio”, costruito per celebrare i 50 anni di storia, dove ancora oggi si produce la Mortadella Artigianale 1963, un salume leggero, saporito ed estremamente digeribile, grazie a un’attenta selezione della miglior carne fresca e a un sistema di macinatura brevettato, frutto di un lungo lavoro di ricerca.

Il percorso permetterà poi di conoscere anche l’altra azienda del Gruppo, FelsineoVeg, nata nel 2016 grazie al desiderio di offrire ai propri consumatori un analogo livello di gusto e qualità in prodotti a base di proteine vegetali. Il 2016 rappresenta pertanto una tappa molto importante nel percorso di sostenibilità del Gruppo.

“Questa edizione di Mortadella Please coincide con il 60esimo compleanno di Felsineo. Festeggiamo i 60 anni in questo territorio – spiega Emanuela Raimondi, AD di Gruppo Felsineo – Nel 1963, quando ci siamo trasferiti a Zola Predosa, siamo stati tra i primi a credere nelle potenzialità di questa comunità e a investire nel suo sviluppo. I 60 anni di storia rappresentano per noi solo una tappa del cammino di continua evoluzione che ci porta, nel rispetto della tradizione, a innovare costantemente con l’obiettivo di soddisfare i nuovi gusti e le diverse esigenze alimentari. Vogliamo continuare ad essere interpreti di una cultura gastronomica che evolve, agendo sempre nel rispetto della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.