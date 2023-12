Simpatici pupazzi di neve e alberelli colorati per impreziosire con allegria la tavola delle feste

Un antipasto veloce e divertente che piacerà anche ai più piccoli? Perfetti per la tavola di Natale e delle prossime feste in arrivo, i pupazzi di neve sono scenografici e decisamente semplici (oltre che economici) da realizzare. Un’idea sfiziosa per cui bastano pochi ingredienti: formaggio, verdura e spezie.

Al centro di una pirofila posizionate due mozzarelle (perfette quelle di bufala ma vanno bene tutte) in modo da formare la silhouette del pupazzo; per occhi, bocca e bottoni usate chiodi di garofano, per il naso un ritaglio di carota e come sciarpa qualche foglia di lattughino. Infine, racchiudete il pupazzo, adagiato su un praticello di insalata verde, in un gustoso abbraccio di pomodorini MiniPlum profumati da una manciata di olive verdi denocciolate.

Un simpatico antipasto da gustare con ciabattine croccanti all’olio di oliva e qualche mandorla sgusciata, ottimi abbinamenti anche per accompagnare un altro stuzzichino veloce e sfizioso: gli alberelli speziati e decorati con fiori edibili.

Per realizzarli vi basteranno dei formaggini, delle spezie e degli stuzzicadenti (oppure dei salatini a forma di bastoncino) e…tanta fantasia. Per la loro semplicità si possono preparare anche assieme ai più piccoli che si divertiranno a decorare i classici formaggi morbidi a forma di triangolo per creare alberelli appetitosi e colorati.

Due semplici antipasti per portare un pò di allegria sulle tavole natalizie e stuzzicare fame e fantasia (anche) dei più piccoli!

(*ricette con prodotti freschi ALDI)