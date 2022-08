Appuntamento domenica 28 agosto, alle ore 6, al Parco Tozzoni

Manca poco al via della ventiseiesima edizione di Imola in Musica, il festival musicale organizzato dal Comune di Imola che offrirà un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito, e che andrà a concludere la serie di grandi concerti inseriti nel cartellone di The Sound of Imola.

La festa musicale avrà inizio già nelle giornate del 28, 29, 30 e 31 agosto, quando si svolgeranno una serie di eventi in anteprima che faranno da apripista alle quattro giornate clou del festival, da giovedì 1 a domenica 4 settembre.

Come da tradizione sarà il Concerto all’alba nel prato centrale di Parco Tozzoni a inaugurare la nuova edizione di Imola in musica, alle ore 6 di domenica 28 agosto.

A segnare il passaggio dalla notte al giorno le note al pianoforte di Gian Marco Verdone, giovane pianista e compositore imolese che collabora, fra gli altri, con Orchestra SenzaSpine e che si esibirà in un concerto dedicato alla film music intitolato Tempio sonoro. Il repertorio abbraccerà il meglio delle colonne sonore che hanno incantato intere generazioni di spettatori, presentate per l’occasione attraverso inedite trascrizioni da concerto per pianoforte solo. Saranno eseguiti brani di Nino Rota, Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams e molti altri, insieme a composizioni originali del maestro Gian Marco Verdone.

Il concerto si svolgerà nel prato centrale alto di Parco Tozzoni, con accesso pedonale dal Chiosco Dolce Vita e ampio parcheggio in via Montericco. Il parcheggio presso la pista degli automodelli sarà invece riservato agli spettatori con disabilità. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Tutti gli altri eventi dal 28 al 31 agosto

Fra le anteprime del festival sono da segnalare inoltre gli appuntamenti de Le vie dell’Estro, che tutti i giorni animeranno le vie Aldrovandi e Farsetti grazie alle proposte del circolo Arci Estro; il 29 agosto si celebra inoltre al Centro Giovanile Ca’ Vaina l’anniversario della riapertura, a un anno esatto dall’inaugurazione svoltasi proprio durante la scorsa edizione di Imola in musica; segnaliamo infine la presentazione del volume L’invasione degli afronauti che si terrà il 30 agosto alle ore 20.45 presso la Biblioteca Comunale, in cui l’autore Giorgio Rimondi dialogherà con Franco Minganti e Daniele Barbieri.