Appuntamento sabato 17 e domenica 18 settembre nello splendido borgo dozzese

A Dozza, il drago Fyrstan sta per risvegliarsi dopo un lungo sonno di quattro anni. Il 17 e 18 settembre, in occasione della Biennale FantastikA che prende il titolo di ‘Il tesoro del drago’, la creatura aprirà gli occhi per la gioia di grandi e piccini.

Dopo il grande successo dell’edizione del 2018, che ha attirato nel borgo migliaia di visitatori, e la ‘virtual edition’ del 2021 imposta dalla pandemia, il 2022 è senza dubbio l’anno della rinascita. FantastikA, che si presenta finalmente in versione ‘estesa’ con le proprie attività diffuse in tutto l’abitato medievale, sarà visitabile attraverso l’acquisto di un braccialetto con validità giornaliera (intero 8 euro, ridotto 4 euro per ragazzi dai 10 ai 16 anni, gratuito fino a 9 anni).

Un lasciapassare che darà accesso alla Rocca Sforzesca, al Centro Studi tolkieniani ‘La Tana del Drago’ e al teatro comunale che completeranno l’offerta ludico/culturale con workshop, conferenze, artist desk, artigiani, librerie specializzate e mostre d’arte, Nel cuore del paese dei muri dipinti, invece, spazio a moltissime associazioni e artigiani che proporranno mercatini ed attività ludico/ricreative a tema fantastico.

L’ospite tolkieniano principale di quest’anno è Tom Shippey, professore inglese e scrittore che ha ereditato la cattedra di Tolkien ad Oxford. Sarà lui il prezioso relatore di alcune conferenze sull’immaginario fantasy e sulle energie/magie della natura che si svolgeranno nel teatro comunale il sabato e la domenica mattina. In parallelo, nella cornice scenica del piano nobile e dell’armeria della Rocca sarà allestita la mostra ‘Anima e spirito’ con le sculture epiche e ancestrali del maestro Carlo Zoli di Faenza. L’esposizione sarà poi visitabile fino alla metà del mese di ottobre.

“La pandemia aveva fatto slittare l’edizione fisica del 2020 al 2021 con un’edizione virtuale meno inclusiva che ci ha permesso comunque di dedicare più tempo alla comunicazione e ai contenuti multimediali – commenta il direttore artistico dell’evento Ivan Cavini -. Siamo contenti di poter tornare a vederci di persona a Dozza. Ringrazio di cuore gli artisti che rispondono sempre in maniera entusiasta e propositiva. Sono loro il vero tesoro di FantastikA”.

Moltissimi gli illustratori che presiederanno gli artist desk e che si esibiranno in performance live e workshop artistici all’interno della Rocca. A loro, veri creatori di immaginario del nostro tempo, verranno riservati il piano nobile della fortezza dove sarà possibile vederli all’opera e la pinacoteca dove saranno allestite le mostre ‘La battaglia delle innumerevoli lacrime’ di Emanuele Manfredi, ‘Una storia fantastika’ di Andrea Romoli, ‘L’Arte dei Tempi Antichi’ di Luca Trentin, Giovanni Calore e Cristiano Marchesi, ‘Piccoli mostri’ di Betty Haik, ‘All-Maudra: le Figlie della Terra’ di Celeste Ratazzi.