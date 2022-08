Oltre 300 persone hanno assistito all’esibizione del pianista Gian Marco Verdone

Sono state oltre 300 le persone che si sono ritrovate domenica 28 agosto nel prato alto del Parco Tozzoni per assistere a “Tempio Sonoro”, concerto all’alba che ha inaugurato l’edizione 2022 di “Imola in Musica”, il festival organizzato dal Comune di Imola. Mentre l’orizzonte veniva pian piano rischiarato dai primi raggi del sole, Gian Marco Verdone, giovane ma già affermato pianista e compositore imolese, ha condotto il pubblico presente in un viaggio tra i successi della musica per il cinema, che ha compreso anche le composizioni che gli hanno permesso di affermarsi in importanti concorsi internazionali. Una tradizione, quella del concerto all’alba, promosso dalla scuola di musica “Vassura Baroncini”, che si riconferma e consolida, come lo è la manifestazione Imola in Musica, giunto alla sua 26a edizione.

Ha preso così avvio la 26.aedizione di Imola in Musica, il festival musicale organizzato dal Comune di Imola che offre un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito, e che andrà a concludere la serie di grandi concerti inseriti nel cartellone di The Sound of Imola.

La festa musicale prosegue nelle giornate del 30 e 31 agosto, quando si svolgono una serie di eventi in anteprima che fanno da apripista alle quattro giornate clou del festival, da giovedì 1 a domenica 4 settembre.

Fra le anteprime del festival sono da segnalare gli appuntamenti de Le vie dell’Estro, che tutti i giorni animano le vie Aldrovandi e Farsetti grazie alle proposte del circolo Arci Estro; martedì 30 agosto, alle ore 20,45 da ricordare nella biblioteca comunalela presentazione del volume L’invasione degli afronauti, in cui l’autore Giorgio Rimondi dialogherà con Franco Minganti e Daniele Barbieri.