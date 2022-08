Tra gli ospiti sul palco c’è stata anche l’attrice italiana Milena Vukotic, madrina dell’evento

Giovedì 1 e 8 settembre ultime date per la rassegna di Burattini a Bologna, a chiusura di un’importante programmazione composta da differenti rassegne che hanno registrato fino ad oggi 2460 presenze. Quaranta eventi dedicati al teatro di figura, e non solo, che l’associazione ha pensato e organizzato per questa edizione di Bologna Estate.

Oltre a ‘Burattini a Bologna con Wolfango‘ sono andate in scena: Cultura in Cortile, un ciclo di approfondimenti culturali pensati per il pubblico adulto, i BuratTday appuntamenti domenicali per i turisti e Burattini in movimento, rassegna diffusa alla scoperta del teatro di figura.

Burattini a Bologna è frutto di un impegno costante negli anni, caratterizzato dal continuo dialogo con il pubblico, le innumerevoli collaborazioni con istituzioni ed enti, il coinvolgimento di tantissimi artisti e personalità. Per il Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio l’associazione ha ideato una struttura teatrale composta da decorazioni che richiamano gli elementi architettonici di Piazza Maggiore e del palazzo. Fin dalla prima edizione l’area spettacolo è stata caratterizzata con una cartellonistica che spiega in breve l’origine del burattino bolognese e delle principali maschere sia in italiano sia in lingua inglese, permettendo di far conoscere anche ai turisti di passaggio l’arte antica dei burattini bolognesi.

Tanti gli ospiti che si sono avvicendati quest’anno sul palco: la madrina, l’attrice italiana Milena Vukotic, il padrino Beniamino Baleotti, Jeff Domke del Center for Puppetry Art’s di Atlanta, Roberto Morgantini di Cucine Popolari. E ancora il regista John Landis il quale, giunto a Bologna per una collaborazione con Cineteca e International Filmmaking Academy, ha voluto assistere ad un spettacolo ed è tornato a casa con un esemplare di Balanzone.