Dopo l’inaugurazione di ieri sera, entrano nel vivo gli eventi di questa nuova edizione della manifestazione

“E’ bello ripartire dalla musica, ridare forza alla cultura e slancio al centro storico, in un anno difficile. ‘Imola in Musica’ ritorna piena di novità e di voglia di stare insieme, confermando la data di settembre, sperimentata per la prima volta l’anno scorso, con successo. Vogliamo accendere i riflettori sul settore della musica, uno dei più colpiti dalla crisi e rimettere al centro la cultura e la musica come strumenti per rilanciare la socialità, per unire le persone” dichiara il sindaco di Imola, Marco Panieri.

“Imola in Musica quest’anno vedrà un coinvolgimento dei più giovani non solo in termini di performances artistiche ma anche di coordinamento, di logistica e di promozione, anche tramite la Web Radio del centro giovanile Ca’ Vaina. Gli spettacoli musicali e di danza, le mostre ed i talk ci invitano a muoverci dall’alba fino a tarda sera tra i luoghi della nostra città, valorizzando pienamente il centro storico e il nostro patrimonio culturale anche in chiave turistica, con un’attenzione anche sul versante sociale, con il coinvolgimento dei centri sociali e delle case di riposo” aggiunge Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune.

La serata di venerdì 2 settembre sarà dedicata in Piazza Matteotti, dalle ore 18, a un grande Dj-set per il pubblico più giovane, con dj locali e guest-star a sorpresa. In piazza Gramsci, alle 21, si esibiranno i Voodoo Sound Club, con un concerto tra funky, afrobeat, jazz, gnawa music, afrocuban music, psichedelia e canzoni di lotta. Si passa poi a un Omaggio al pianista americano Dave Frishberg con il Silvia Valtieri Trio che si esibirà in Piazza dell’Ulivo, alle 21, mentre per gli amanti del post-rock in piazza Medaglie d’Oro, dalle 21, si esibiranno le band Sonogiove (chitarra classica, indie, pop e lo-fi), The floating ensemble (rock, folk & blues), e Junkfood quartet (post-rock strumentale, musica da film, improv e psichedelia). Un appuntamento nuovo di questa edizione è quello con i Colchester Strings, musicisti provenienti dalla cittadina inglese di Colchester, gemellata con Imola dal 1997, che si esibiranno nella Nuova Scuola di musica Vassura Baroncini nelle sere del 2 e 3 settembre (ore 21).

Sabato 3 settembre

Anche quest’anno una star del panorama musicale italiano sarà protagonista del concertone del sabato sera, alle 21,30 in Piazza Matteotti: l’artista di punta dell’edizione 2022 sarà Giusy Ferreri, una delle interpreti più popolari e amate degli ultimi anni, dalla vocalità inconfondibile che ha contraddistinto tante hit estive. Una serata tutta la femminile anche in piazza Gramsci, dove si esibiranno due artiste: alle ore 20 Giada Maragno (in arte Jade) cantante rock imolese, reduce dai quarti di finale dello show televisivo The voice Francia; alle ore 22 sarà la volta di Leydis Mendez y Carrettera Central, cantautrice cubana che propone un viaggio alle origini della sua terra, dalle antiche tradizioni al Bolero e al Cha. Atmosfere gitane caratterizzeranno invece il palco di piazza dell’Ulivo, alle 21, con Martirani Gipsy Swing, quartetto acustico gipsy/jazz. In piazza Medaglie d’Oro, alle 21, si terrà infine la rassegna ska-punk di band emergenti intitolata Skaizoku Summer Festival, con esibizioni di Brenza Boi, Erezione continua, Leskee Goda e Iesse.

Domenica 4 settembre

Nell’ultima serata, in piazza Matteotti, alle ore 21, il gran finale di Imola in Musica è affidato al concerto dell’Orchestra Senzaspine, che si esibirà in La Sinfonica fuori genere con musiche di Mozart, Vivaldi, Piazzolla, Gershwin, Morricone e Dalla. Diretta da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, e composta da musicisti under 35, Senzaspine mira a riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico e ad offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali. Il tema della serata di Piazza Medaglie d’Oro, alle 21, sarà la musica indie con gli artisti Feat Esserelà (prog-rock e sperimentale) e HorseLoveFat (garage rock n roll di plastica). In piazza dell’Ulivo, infine, alle 21 si esibiranno i Cantodiscanto, band di origine napoletana di musica popolare, che presenta il nuovo progetto Pandemusica.

Altro appuntamento tradizionale è quello con la finale del contest per band emergenti Gocce di musica per la solidarietà, giunto alla quattordicesima edizione e previsto per domenica 4 settembre (piazza Gramsci, ore 20,30). Nella stessa giornata, alle ore 17.30, torna Il Grillo D’oro a Imola in Musica – Galattica, uno spettacolo per tutti i bambini con primo raduno dei cori della Galassia dell’Antoniano, a cura di Associazione Il Grillo d’Oro, che si svolgerà all’interno della Rocca Sforzesca.