L’esibizione della cantante sarà ospitata sul palco in Piazza Matteotti

Sabato 3 settembre arriva il concertone di Piazza Matteotti, l’evento più atteso di questa ventiseiesima edizione di Imola in musica. In programma dall’1 al 4 settembre, il festival musicale, organizzato dal Comune di Imola, presenta oltre un centinaio di appuntamenti, fra concerti ed altri eventi, tutti ad ingresso gratuito.

Anche quest’anno sarà una star del panorama musicale italiano l’artista di punta del festival: Giusy Ferreri, una delle interpreti più popolari e amate degli ultimi anni, dalla vocalità inconfondibile che ha contraddistinto tante hit estive.

Giusy Ferreri porta a Imola il suo Cortometraggi Live Tour, che, partito nel mese di giugno dalla città di Blegny in Belgio, ha attraversato con svariate tappe tutto il territorio nazionale.Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, Non ti scordar mai di me, Novembre, Il Mare Immenso, Ti Porto A Cena Con Me, Partiti Adesso, Volevo Te. Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale.