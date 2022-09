Gli appuntamenti sono in programma dal 19 settembre al 25 ottobre con inizio alle ore 18

Reduce dai ripetuti sold-out delle scorse stagioni, giunge alla sesta edizione ‘Bimbi al Duse con Conad’, la rassegna per i piccoli spettatori (da 3 anni in su) promossa da Teatro Duse di Bologna e Conad, in collaborazione con Fantateatro. La compagnia diretta da Sandra Bertuzzi torna in scena sul palco di via Cartoleria dal 19 settembre al 25 ottobre 2022, alle ore 18.00, con sei spettacoli dedicati alle favole più amate di tutti i tempi.

Si parte, dunque, il 19 settembre con la fiaba per eccellenza, ‘Cappuccetto rosso’, e si prosegue il 27 settembre con ‘La regina Carciofona’, spettacolo che è ormai un classico del repertorio di Fantateatro. Il 4 ottobre sarà la volta de ‘Il topo di città e il topo di campagna’, mentre l’11 ottobre il sipario si alzerà su ‘Hansel e Gretel e la strega pasticciera’. Il 18 ottobre spazio all’allegra brigata de ‘I Musicanti di Brema’. A chiudere la rassegna, il 25 ottobre, sarà ‘Il gatto con gli stivali’. Le prevendite sono già aperte su teatroduse.it e vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro Duse. L’ingresso (intero 11 euro) è Ridotto (8 euro) per tutti i possessori di Carta Insieme Conad.

Al termine dello spettacolo, ogni bambino presente riceverà in omaggio una merenda offerta da Conad. La rassegna si svolge nell’ambito del DUSEgiovani, l’articolato programma di iniziative che il Duse dedica alle nuove generazioni di spettatori, al fine di avvicinare i più giovani al teatro e contribuire a formare il pubblico di domani.

Bimbi al Duse con Conad – 6° edizione | ore 18 | da 3 anni in su

Lunedì 19 settembre – Cappuccetto rosso

Martedì 27 settembre – La regina Carciofona

Martedì 4 ottobre – Il topo di città e il topo di campagna

Martedì 11 ottobre – Hansel e Gretel e la strega pasticciera

Martedì 18 ottobre – I musicanti di Brema

Martedì 25 ottobre – Il gatto con gli stivali

Biglietti

Intero: 11 euro

Ridotto: 8 euro – riservato ai possessori Carta Insieme Conad

Biglietteria

Online: teatroduse.it e vivaticket.it

Biglietteria Teatro Duse: Via Cartoleria, 42 Bologna | Tel. 051 231836

Mail: biglietteria@teatroduse.it | Info: teatroduse.it