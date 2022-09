Appuntamenti anche nei Comuni di Medicina e di Castel Guelfo

La Biennale si aprirà con ‘FantastikA Night Talk’ in agenda per la serata di venerdì 16, a cui parteciperanno autorità ed istituzioni tra le quali il sindaco di Dozza Luca Albertazzi, la presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte Simonetta Mingazzini, Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics and Games, Ivan Cavini direttore artistico di FantastikA e Roberto Arduini direttore del Centro Studi Tolkieniani di Dozza con la consegna dell’ambito riconoscimento ‘Il Drago d’oro’ a Tom Shippey, Carlo Zoli, Alberto Dal Lago, Dany Orizio e Andrea Romoli.

Sabato 17 settembre la manifestazione aprirà i battenti alle 10 e gli spettatori potranno assistere ad incontri e conferenze curate da artisti e studiosi dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Tra queste ‘Mitologia e Fantasia’ con Paolo Barbieri ed Emanuele Vietina, ‘La nuova traduzione de Le Cronache di Narnia’ con Edoardo Rialti e Stefano Giorgianni, ma anche ‘Cosa fanno i draghi d’inverno?’ a cura della dragologa Andrea D’Amato e ‘La voce degli Ent, tra scienza e fantasy’ con Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia che farà vedere i risultati di uno straordinario esperimento sui suoni che provengono dagli alberi. La sera, dalle ore 20.30, spettacolo di artigianato in piazza della Rocca ‘Il Risveglio del drago’ con la cottura a forno di un drago in terracotta dello Studio Ceramico Giusti e parata più esibizione dei tamburi e delle chiarine del Rione Rosso di Faenza. Contemporaneamente negli altri luoghi del borgo, come il Centro Studi ‘La Tana del Drago’ e il teatro comunale ci saranno moltissime iniziative e panel tra cui l’incontro ‘Theology in Fantasy’ con Tom Shippey e Claudio A. Testi e la traduzione di Barbara Sanguineti, la presentazione de ‘Il Fabbro di Oxford’ di Wu Ming 4 e l’anteprima del libro ‘Re Artù, Ginevra e Tolkien’ con Roberto Arduini e Cecilia Barella. L’ultimo giorno, domenica 18 settembre, sarà possibile ancora incontrare l’ospite speciale Tom Shippey con la sua ultima conferenza dal titolo ‘Treasures and Dragons in Modern Fantasy’ introdotta da Wu Ming 4.

FantastikA esplora il fantastico in tutte le sue sfaccettature con particolare attenzione a Tolkien e al genere fantasy. Per questo motive spazio anche ad un focus sui due grandi eventi mediatici dell’anno: ‘House of the Dragon’ e ‘The Rings of Power’ con l’esperto Pierluigi Cuccitto. All’interno della Rocca, inoltre, ci saranno alcuni workshop. Riflettori puntati su quello dell’illustratore Alberto Dal Lago ‘The Viewer’s Eye’, sulle tecniche di realizzazione di un’illustrazione di copertina, e quello di Dany Orizio sui mostri. Al Centro Studi, invece, sarà possibile vedere la mostra ‘Gli acquerelli Ritrovati’ di Maria Distefano e ammirare i nuovi diorami che Matteo Marcucci ha realizzato appositamente per ‘La Tana del Drago’ di Dozza e partecipare all’incontro su ‘Il Cammino dell’Anello’, nuova iniziativa del Centro Studi ‘La Tana del Drago’ in collaborazione con Trip by Mitch.

Le ali del drago quest’anno copriranno anche due comuni limitrofi. Tante, infatti, le attività correlate organizzate dai municipi di Medicina e Castel Guelfo.

La tematica di FantastikA 2022 che pone la sua attenzione all’ambiente ben si coniuga con quello che è l’Oasi del Quadrone medicinese, area protetta a salvaguardia di un ecosistema molto delicato. Il 24 e 25 settembre saranno organizzati laboratori per i bambini e la passeggiata notturna con le storie. Tra gli ospiti anche Francesco Rivola e Veronica Chiarini per un ideale gemellaggio tra le tradizioni folkloriche delle zone collinari e quelle della bassa pianura. Via libera anche ad un workshop di disegno, due mostre pittoriche e l’incontro con una figura che ha trasformato la sua passione per i giochi da tavolo fantasy in un’azienda. Conclusione con uno spettacolo che omaggia il potere imperituro del drago (info e prenotazioni a laboratoriquadrone@gmail.com oppure 3332035335).

A Castel Guelfo, invece, tutto è pronto per ‘Fantastika Castel Guelfo. Mostra, laboratori e incontri a tema’ dall’8 ottobre al 6 novembre impreziosirà l’intrattenimento del paese. Riflettori puntati su Palazzo Malvezzi Hercolani, sede del municipio, per l’esposizione tematica mentre i laboratori si divideranno tra la stessa location e la vicina biblioteca che sarà anche punto informativo (054253460).

La Biennale d’illustrazione FantastikA è organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte, con la preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani (AIST), il patrocinio del Comune di Dozza, Destination is Bologna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Città Metropolitana di Bologna.

Il Centro Studi – La Tana del Drago, Lucca Comics & Games, il Comune di Medicina e il Comune di Castel Guelfo sono partner della Biennale.