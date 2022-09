La sala è attrezzata con un moderno sistema di proiezione digitale “4K” di alta qualità e impianto audio Dolby Surround 7.0.

Con l’arrivo dell’autunno, si riaprono le porte del Cinema comunale: domani, 30 settembre, riparte infatti la programmazione di prima visione in sala.

Ad aprire la stagione 2022/23 è “Un’ombra sulla verità”, film di Phillippe Le Guay ambientato nella Parigi dei giorni nostri. Un film che, con i toni del thriller, affronta temi delicati come il negazionismo e l’antisemitismo, calandoli nel contesto della società contemporanea e invitando a riflettere sul rovesciamento dei concetti di verità e menzogna di cui, sempre più spesso, siamo oggi inconsapevoli spettatori.

Nella stagione cinematografica 2022/23, giorni e orari di programmazione continuano come di consueto: previsti uno spettacolo unico il venerdì e sabato sera, e tre proiezioni (due pomeridiane e una serale) la domenica.

Calendario proiezioni di “Un’ombra sulla verità”:

– venerdì 30 Settembre e sabato 1 Ottobre proiezione unica ore 21

– domenica 2 Ottobre tre spettacoli ore 16 – 18.30 – 21

Biglietto d’ingresso: 5 € (ridotto 3 €).

Il Cinema comunale “Marconi” si trova in Piazza dei Martiri 5

Ad ottobre la programmazione prosegue poi con Brian e Charles (la curiosa storia di un Geppetto dei giorni nostri), Maigret (film che porta su grande schermo il celebre commissario creato da Georges Simenon), Margini (una commedia made in Italy dal sapore dolceamaro) e Gli orsi non esistono, in cui Jafar Panahi, regista iraniano imprigionato per le sue posizioni contrarie al regime di Teheran, racconta le contraddizioni del suo Paese. Maggiori info e orari sul sito web del Comune di Sasso Marconi, al link https://bit.ly/3CgXkay

La programmazione del Cinema comunale “Marconi” è curata direttamente dal Comune in collaborazione con “Seac film”, mentre i servizi di sala e la biglietteria sono affidati alla Cooperativa “Lo Scoiattolo”. In cabina di proiezione, come nelle passate stagioni, Mario Martelli.