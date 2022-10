Il ciclo di incontri Progettare la Cultura 2022 giunge al suo terzo appuntamento

Giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.00, presso la sala del Ridotto del Teatro Ebe Stignani (via Verdi 1), si svolgerà infatti l’incontro che ha per titolo “Vademecum SUAP” per gli eventi.

Dopo aver fornito, negli incontri precedenti, informazioni utili sulla riforma del Terzo Settore e per l’organizzazione di eventi nel rispetto delle normative in fatto di igiene e sicurezza, questa volta il focus sarà sugli adempimenti e le pratiche di autorizzazione. I relatori, operatori del SUAP del Comune di Imola, daranno indicazioni operative su come presentare le pratiche di autorizzazione (degli eventi) allo sportello del SUAP (sportello on line).

La collaborazione tra le associazioni del territorio e il Comune rappresenta una grande ricchezza per Imola e la sua offerta culturale. Gli incontri informativi del ciclo “Progettare la cultura” nascono dall’esigenza di rafforzare questo legame, fornendo alle realtà associative nuovi e migliori strumenti per svolgere il loro operato, dal punto di vista amministrativo e organizzativo, semplificando in questo modo la comunicazione tra esse e la Pubblica Amministrazione.

Tutte le “tappe” di questo percorso informativo sono state registrate e sono a disposizione di chi non è riuscito a partecipare agli incontri nel canale YouTube del Comune di Imola.

Informazioni generali sugli incontri organizzati e link ai filmati sono disponibili all’indirizzo https://www.comune.imola.bo.it/argomenti/cultura/progettare-la-cultura