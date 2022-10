Il primo appuntamento in programma è per sabato 29 ottobre

Diego Parassole, sabato 29 ottobre alle 21, con lo spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici … e non ho niente da mettermi”, inaugura la stagione Teatro per tutti, un nuovo cartellone misto di prosa/comicità, ideato per venire incontro alle esigenze di chi vuole un abbonamento breve (5 spettacoli), divertirsi e nel contempo riflettere su contenuti sociali. Parassole presenta uno spettacolo ecocomico sul tema della sostenibilità ambientale fornendo tantissimi dati anche scientifici esposti in modo divertente con semplicità disarmante.

Venerdì 25 novembre, Silvia Priori, un’attrice di prosa apprezzata in tutt’Italia e all’estero, porta in scena lo spettacolo “Elena di Sparta” che partendo dal mito greco arriva a parlare di libertà, resistenza, ideali per puntualizzare l’importanza che il rapporto uomo – donna sia libero e paritario, privo di violenza.

A seguire sabato 28 gennaio lo spettacolo “Marzabotto” di impegno civile scritto da Matteo Belli e il giallista-detective Carlo Lucarelli, recitato da Matteo Belli su una delle più terribili stragi della seconda guerra mondiale e dell’intero Novecento, riletta alla luce del destino storico che l’evento ha subìto dopo la fine del conflitto, in un iter giudiziario che pare abbia voluto “insabbiare” l’indagine, nel rispetto di nuovi equilibri geopolitici che l’Europa andava maturando dalla ricostruzione in poi.

Spicca nella stagione venerdì 3 marzo l’attore Ugo Dighero, conosciuto sia dal pubblico teatrale che televisivo, che lo ama e lo segue dalle trasmissioni Tunnel e Avanzi su Rai 3 fino agli ultimi sceneggiati R.I.S. – Delitti Imperfetti (Canale 5), Un medico in Famiglia, I bastardi di Pizzofalcone 3 e Blanca (Rai 1) in scena con ” …Ma mai nessuno la baciò sulla bocca” scritto assieme a Marco Melloni e Stefano Benni. A fine stagione sabato 1 aprile verrà presentato anche lo spettacolo “La comicità ci fa stare bene” di Davide Dalfiume e i suoi allievi, frutto di 20 anni di docenza a Università Aperta.

L’abbonamento Teatro per tutti (intero € 65,00 – ridotto € 55,00) è acquistabile telefonando ai numeri: 0542-43273 oppure cell. 353 – 4045498 (dalle 17 alle 19) o prenotandolo via mail a: teatrocasserocspt@libero.it

I soli biglietti degli spettacoli sono acquistabili su Vivaticket da sabato 15 ottobre.