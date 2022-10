Appuntamento questa domenica, 23 ottobre, con il concerto di Giulia Meci

CONSONANZE _Songwriters: tornano i tradizionali “Aperitivi musicali domenicali”, arrivati oramai alla 15° edizione, con la grande musica e il tema di questo anno: Songwriters

Consonanze compie 15 anni. Una rassegna giovane, ma con una lunga storia alle spalle che continua sempre a rinnovarsi e cercare nuovi punti di vista.

Dopo l’esordio del 9 ottobre con Guido Maria Grillo, domenica 23 ottobre sarà la volta di Giulia Meci, cantante, autrice e polistrumentista; inizia fin da giovanissima lo studio del canto, del pianoforte e della chitarra, strumenti attraverso i quali si approccia al mondo della composizione. La sua curiosità verso le sperimentazioni e contaminazioni, uniti alla sua versatilità tecnica, la portano, negli anni, a collaborare con diversi progetti, dal jazz, al rock, al latin, alla musica etnica.

Con lei sul palco Davide Nicodemi al pianoforte e Pippi Dimonte al contrabbasso per presentare brani inediti tratti dal prossimo album in lavorazione.

Come cantante e co-autrice del duo Paolo Doesn’t Play With Us, Giulia Meci debutta con l’album Reversal of fortune (2017) per l’etichetta PMS, seguito da Muffled Heart Sounds (2020) entrambi accolti molto bene dalla critica indipendente. Con questo progetto ha modo di calcare i palchi di numerosi festival e club italiani.

Ha collaborato con vari artisti tra cui Ken Stringfellow (The Posies, R.E.M. e Big Star), La Tarma, Alice Tambourine Lover.

Giulia Meci in concerto

Domenica 23 ottobre 2022, ore 11.00

Teatro Biagi D’Antona, Via Giorgio La Pira 54, 40013 Castel Maggiore

Al termine del concerto brindisi a cura di ExAequo Bottega del Mondo, Bologna