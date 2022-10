L’appuntamento musicale è previsto presso la Cantina Bentivoglio in via Mascarella 4/b

Venerdì 28 ottobre la Cantina Bentivoglio inizierà a fornire il suo contributo al Bologna Jazz Festival, ospitando il primo di una serie di sei concerti appartenenti al programma del BJF. Un avvio che non poteva essere più significativo: alle ore 22 sul palco di via Mascarella si troveranno i MiXMONK, ovvero Robin Verheyen ai sassofoni, Bram de Looze al pianoforte e uno dei più ammirati esponenti del jazz drumming moderno: Joey Baron.

Il sassofonista Robin Verheyen e il pianista Bram de Looze sono figure di rilievo della scena jazzistica belga: solisti di notevole virtuosismo nonché leader dalla spiccata personalità. Hanno affrontato assieme la musica di Thelonious Monk nell’icastica formula del duo per anni. Poi arrivò Joey Baron, ed ecco fatti i MiXMONK.

Considerando la capacità di “ballare” sui piatti e i tamburi che dovevano possedere i batteristi di Monk, un percussionista come Baron è quanto di più congeniale per questo repertorio. Con il suo ingresso l’omaggio a Monk ha assunto un tono di notevole originalità, quasi che la musica di ‘Sphere’ fosse “roba loro”. Lo si può ascoltare nelle due prove discografiche del trio: MixMonk (2019) e On the Loose (2022).

Joey Baron (nato in Virginia nel 1955) è sin dagli anni Ottanta un punto di riferimento assoluto del jazz più progressista: la sua presenza assidua alla Knitting Factory e le collaborazioni con Bill Frisell e John Zorn hanno fatto la storia dell’avant jazz newyorkese. Un fronte estetico che lo ha visto anche in compagnia di Tim Berne, Uri Caine, Herb Robertson, Hank Roberts, Dave Douglas. Ma non si può confinare Baron alla musica di frontiera: ha lasciato infatti un segno indelebile anche al fianco di Toots Thielemans, Jim Hall, John Abercrombie, Steve Kuhn, Joe Lovano… Lunga e proficua è stata inoltre la sua collaborazione con Enrico Pieranunzi.

