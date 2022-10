Venerdì 28 ottobre, alle ore 21, Massimo Vitali presenta il suo nuovo libro al Teatro Biagi D’Antona

CondimentiOff presenta l’ultima fatica di Massimo Vitali: Il circolo degli ex (Sperling&Kupfer, 2022).

Vi è mai capitato di uscire da una storia d’amore, senza uscirne per davvero? E se l’unico modo per ripartire fosse confrontarsi con altri cuori a metà? La fine di certe storie d’amore equivale alla fine universale dell’amore. Invece di aprirti al futuro, hai la certezza di non riuscire mai più a trovare un amore come quello che hai perso. Questa è la certezza di Pietro, che non sente Ginevra da due mesi e cinque giorni, dopo essersi lasciati e ripresi così tante volte da non ricordarsi più quante. Compresa l’ultima, per lui, come se fosse la prima. Fino a quando capisce che se l’amore a volte crea dipendenza e altera la percezione della realtà, allora, come per altre dipendenze, il prezioso sostegno di un gruppo d’ascolto può davvero essere la soluzione.

Così a Pietro arriva l’illuminazione: fondare il Circolo degli ex, un centro di recupero per la fine di certe storie d’amore. Cesare, il suo migliore amico, ospiterà le riunioni del mercoledì, il Decalogo per la libertà amorosa è stato stilato, i partecipanti hanno già il dito sul campanello. Nel corso delle settimane, il Circolo diventa un appuntamento imprescindibile, uno spazio fisso nel quale aprirsi, guardarsi in faccia per raccontare la propria storia e, perché no, tornare a innamorarsi. Grazie alla sua scrittura originale, Massimo Vitali illumina il lato più paradossale e tragicomico di certe relazioni, con una delicata e profonda commedia ispirata a una storia vera: quella di tutti noi, il cui universo almeno una volta nella vita si è fermato per la fine di un amore… fino al successivo.

Massimo Vitali – Per l’editore Fernandel ha pubblicato i romanzi L’amore non si dice (2010) e Se son rose (2011) da cui sono state tratte due pièce teatrali e il film Nel Bagno delle donne (2020) prodotto da Rai Cinema e successivamente andato in onda su Sky Cinema Uno e Now. In occasione dell’uscita del film, Se son rose è tornato in libreria nel 2021 per Sperling & Kupfer editore in una nuova edizione completamente rivista e arricchita di nuovi capitoli, disponibile anche come audiolibro su Audible con la voce dell’autore. Nel 2019 è uscito Una Vita al giorno e nel 2022 è uscito Il circolo degli ex, entrambi per Sperling & Kupfer editore. Nel 2021, la sua vita è cambiata per sempre, se volete sapere come lo scoprirete nella presentazione dal vivo.

Evento ad ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite – oppure chiamando direttamente il tel. 3282389373.