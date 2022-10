Per solidarietà alcuni biglietti del concerto saranno acquistati e poi regalati alle persone in difficoltà

Il cantautore bolognese Federico Aicardi salirà sul palco del Teatro Duse mercoledì 30 novembre 2022 per il “Concerto evento nella mia Bologna”.

Una serata speciale, con tanti ospiti e sorprese, in cui l’artista potrà incontrare il suo pubblico presentando, tra gli altri, i brani più conosciuti ed amati come “I love Bologna”, canzone nota e cantata tra i giovani studenti universitari, “Primavera mai vissuta 2020”, scritta ispirandosi al tema del lockdown e “Piazza San Francesco’’.

Il concerto sarà, inoltre, all’insegna della solidarietà; chi vorrà, potrà infatti acquistare un “biglietto sospeso” nel settore Prima Galleria (costo 30,62 €) per poter permettere, a chi è meno fortunato, di assistere allo spettacolo. I “biglietti sospesi” saranno donati a Roberto Morgantini del Direttivo dell’Organizzazione di volontariato “Cucine Popolari” di Via del Battiferro 2, Bologna, che si occuperà in prima persona di regalarli a sua volta alle persone in difficoltà che frequentano le “Cucine popolari”. Parte dell’incasso di questi speciali biglietti sarà devoluta all’Associazione stessa.