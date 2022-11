Appuntamento oggi, 4 novembre, alle ore 17.30, sul palinsesto live di LepidaTV

Fra Regione Emilia-Romagna e Pinacoteca nazionale di Bologna nasce una collaborazione “A regola d’Arte”, titolo del nuovo programma trasmesso su LepidaTV dedicato alla cultura e alla pittura.

Nuovo format il cui esordio avviene nell’ambito della mostra ‘Giulio II e Raffaello – Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna’. L’esposizione – lungo l’ala del Rinascimento della Pinacoteca – fa dialogare sotto le Due Torri fino al 5 febbraio 2023 uno dei massimi capolavori di Raffaello con le principali opere e gli importanti prestiti del museo bolognese.

“A regola d’Arte” parte quindi dalla diffusione su LepidaTV di tutto il ciclo di conferenze che accompagnano la mostra e che si svolgono nell’Aula “Cesare Gnudi” della Pinacoteca Nazionale di Bologna fino al 1^ dicembre.

Il primo incontro, ‘Il Rinascimento a Bologna’, con Daniele Benati, professore dell’Università di Bologna, sarà integralmente trasmesso domani, oggi, venerdì 4 novembre alle ore 17,30 sul palinsesto live di LepidaTV e su Smart tv al canale 80 del digitale terrestre (tasto blu del telecomando) per poi restare disponibile, all’interno del contenitore ‘A regola d’Arte’, anche sulla piattaforma on demand (https://www.lepida.tv/).

“Avviamo una preziosa collaborazione che ci permette di valorizzare il patrimonio culturale di questo straordinario museo – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori – rendendolo, grazie alla tecnologia, a disposizione di tutti in qualsiasi luogo e momento”.

“Quella che abbiamo tra le mani – prosegue – è una risorsa inestimabile da mettere a valore e il compito degli operatori pubblici è quello di trasformare i beni culturali in opportunità, in didattica, in divulgazione, per diffondere cultura nella popolazione. Ringrazio quindi il Ministero della Cultura e la direttrice della Pinacoteca nazionale di Bologna per avere scelto di intraprendere questo importante progetto insieme a noi”.

“Da quando la Pinacoteca è diventata museo autonomo uno degli obiettivi principali è stato quello di riconquistare una posizione di spicco nella vita culturale del proprio territorio, con il fine di mettere a servizio e di diffondere presso un pubblico sempre più vasto e differenziato i grandi valori incarnati dal patrimonio custodito dal museo – afferma la direttrice della Pinacoteca, Maria Luisa Pacelli – La collaborazione con importanti istituzioni pubbliche e private del territorio è stato uno degli strumenti principali con cui è stato possibile perseguire questo obiettivo”.

“Ringrazio la Regione – prosegue la direttrice – per aver prontamente accolto e subito dato attuazione alla nostra proposta con cui inauguriamo un’importante collaborazione, che mi auguro si possa estendere con il tempo ad altri progetti altrettanto significativi”.