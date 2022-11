Il comico porterà in scena lo show dal titolo “Vieni che te le suono”

Sabato 12 novembre alle 21 al Cassero, Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme, arriva un ospite speciale per l’appuntamento con la risata: Sergio Sgrilli nel nuovo show “Vieni che te le suono”. La stagione teatrale è curata dalla Bottega del Buonumore con la direzione artistica di Davide Dalfiume e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

In “VIENI CHE TE LE SUONO” ritroviamo il comico, ma anche lo Sgrilli interprete, musicista, cantautore, attore, autore, narratore; come ama definirsi lui!” In scena solo poche cose: una sedia, una chitarra e tante, tante cose da raccontare. Dalle origini toscane, ai primi concerti come musicista e cantante che colorava con battute ed aneddoti, fino ad arrivare ai veri monologhi da comico dove l’attore racconta e si racconta. Uno spettacolo interattivo, mutevole, ma con diversi piani di lettura che riesce a trascinare lo spettatore e ad instaurare con lui un rapporto diretto, dialettico, entusiasmante. Tanta musica e comicità in uno spettacolo unico, davvero completo e straordinariamente coinvolgente per una serata da raccontare!

Sergio Sgrilli, musicista e comico televisivo, dotato di una comicità energica e coinvolgente, debutta in tv partecipando al “Seven Show”, poi nel 2000 approda a “Zelig e partecipa a tutte le edizioni televisive e live. Nel 2006 partecipa a “Notti mediterranee” su Rai 2 e nel 2007 al programma “Stiamo lavorando per noi” condotto da Cochi & Renato. Ospite in varie trasmissioni radiofoniche e programmi come “Markette” di Chiambretti e il satirico “Crozza Italia”. E’ stato invitato due volte alla festa del Primo Maggio a Roma.

Info: www.labottegadelbuonumore.it e https://www.facebook.com/labottegadelbuonumore

Prenotazioni: dalle 17.00 alle 19.00 tel. 0542-43273 oppure cell. 353 – 4045498 o via mail a: teatrocasserocspt@libero.it

Prevendita biglietti: la biglietteria è aperta solo il giorno dello spettacolo dalle ore 18 alle ore 21.

Biglietti in vendita on line su Vivaticket.