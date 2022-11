Divertente pomeriggio al teatro comunale Cassero con “Attenti al bebè. Piange bene chi piange ultimo”

Divertente pomeriggio per bambini e famiglie, oggi, domenica 20 novembre alle ore 16,30 al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme con lo spettacolo di burattini “Attenti al bebè. Piange bene chi piange ultimo”, a cura di Officine Duende e compagnia Nasinsù.

“Cosa c’è di più dolce e romantico di una giovane coppia che corona il proprio sogno di avere un bebè? – anticipano gli organizzatori -. Un’esperienza travolgente, soprattutto se il piccolo mangia come un orco, urla come un drago e di dormire non ne vuole sapere. Poco distante dalla famigliola vive la Strega Cicoria, il cui unico desiderio è far sparire tutti i bambini dalla faccia della terra, le manca poco per riuscire nel suo intento, giusto un ultimo ingrediente. Tra autosvezzamento, cambio pannolini e improbabili baby-sitter, sarà un’arma segreta a salvare la situazione… e anche tutti i fanciulli!”.

L’appuntamento, gratuito con prenotazione, è organizzato nell’ambito del progetto “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi” dei Comuni del Circondario Imolese. Info e prenotazioni: Ufficio Turismo e Cultura cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it – 051 6954112-159-150.

La rassegna proseguirà al Cassero Teatro comunale di Castel San Pietro Terme con altri due appuntamenti gratuiti con prenotazione: domenica 11 dicembre alle ore 16,30 con “Il gatto con gli stivali”, spettacolo per bambini e famiglie, in collaborazione con Te X Tu – Teatro per tutti, e domenica 18 dicembre alle ore 16,30 “Le dodici notti”, spettacolo per bambini di racconti, suoni e canti, a cura della compagnia Le Strologhe.

“Grazie al lavoro di squadra dei Distretti culturali del Nuovo Circondario Imolese e al contributo della Regione Emilia-Romagna e degli sponsor – afferma l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi -, il progetto “Nella splendida cornice” ha una seconda parte, dopo gli spettacoli estivi all’aperto. A Castel San Pietro Terme aspettiamo i bambini e le loro famiglie al Cassero con tre spettacoli a ingresso gratuito, per trascorre altrettante domeniche all’insegna del divertimento nell’accogliente spazio del nostro teatro comunale. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale alle compagnie e a tutti i soggetti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione di questi eventi e vi invito a prenotare i vostri posti al più presto”.

La rassegna “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi” ha ottenuto il finanziamento del bando della Regione Emilia – Romagna per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo, anno 2022, presentato dal Comune di Castel San Pietro Terme, in qualità di Comune capofila. La Regione ha assegnato un contributo pari a Euro 8.700, con un punteggio di 46 su 50. Il progetto ha inoltre il sostegno determinante della BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Gruppo ICCREA.