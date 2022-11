II festival cinematografico bolognese presenta la rassegna ‘gemella’ Ajman Film Biennale Urban Visions, la prima in un Paese del Golfo (nel marzo 2022), in occasione della sua terza edizione in arrivo (dal 24 al 27 novembre)

Un ponte tra due mondi, tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti: Visioni Urbane, il festival di cinema indipendente di Bologna, presenta Ajman Film Biennale / Urban Visions. Architecture and the Future of Cities, rassegna gemella e primo festival di cinema sulla città del futuro nei Paesi del Golfo, che si tiene appunto nella municipalità di Ajman (a nord di Dubai).

L’evento speciale si terrà martedì 22 novembre alle ore 18 presso il Museo d’Arte Moderna MAMbo (via Don Giovanni Minzoni 14) a Bologna: con la partecipazione dei rappresentanti di Ajman Municipality and Planning Department degli Emirati Arabi Uniti, durante la serata ci sarà spazio per la tavola rotonda moderata dalla curatrice di Visioni Urbane Luisa Bravo, in compagnia degli architetti Simone Sfriso (TAM Associati) e Francesco Zanon (A-Office Architecture Platform).

Ajman Film Biennale “Urban Visions” – Architecture and the Future of Cities, il festival gemello di Visioni Urbane, si è svolto nel marzo 2022 per la prima volta negli Emirati Arabi, con il patrocinio dell’emiro H.H. Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi, presidente dell’Emirato di Ajman (a 50 km a nord di Dubai). Come Visioni Urbane, si tratta di un festival internazionale di cortometraggi che presenta opere originali provenienti da tutto il mondo, il primo del suo genere nel Golfo e nella regione araba circostante: i film vincitori della prima edizione saranno proiettati in sala al MAMbo, presentati dai membri del team curatoriale Maryam Alshamsy, Afraa Albulshy e Yasser Khalil.

A seguire, la parola a Luisa Bravo, curatrice del festival bolognese e fondatrice dell’associazione City Space Architecture, che spiegherà come è nata la collaborazione con la realtà araba, su quali principi e idee si fondano le rassegne di cinema, ognuna con una sua peculiarità. L’incontro prevede poi l’intervento di Simone Sfriso, stimato architetto e co-fondatore di Tam Associati, tra i curatori del Padiglione Italia alla 15° Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia, e dal 2020 visiting professor presso la School of Architecture dell’Università di Portsmouth, nominato Ambasciatore del design italiano per il 2019 dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Dal parere tecnico a quello artistico, con la partecipazione anche di Francesco Zanon, architetto e presidente di Architecture Short Film Festival, rassegna di cinema di base a Venezia.

È tutto pronto, intanto, per la terza edizione di Visioni Urbane. L’appuntamento è dal 24 al 27 novembre, a Bologna (al Nuovo Cinema Nosadellanelle giornate di apertura e chiusura e al Museo Spazio Pubblico durante la rassegna) e online sulla piattaforma streaming https://www.visioniurbane.stream/ (realizzata in collaborazione con OpenDDB Distribuzione dal Basso): 65 i cortometraggi in concorso da oltre 20 Paesi, giudicati da tre giurie internazionali. Tutti i film potranno essere visti online gratuitamente, previa registrazione , dalle 17 di giovedì 24 novembre, durante le giornate del festival, fino alla mezzanotte del 4 dicembre.

Il festival cinematografico indipendente – promosso dall’associazione City Space Architecture – indaga la complessità della dimensione contemporanea della città, ed è parte del progetto europeo A-Place. Linking places through networked artistic practices, co-finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea – www-a-place.eu.