La promozione è attiva per tre giorni, dal 25 al 27 novembre

Il Black Friday torna al Teatro Duse di Bologna con tre giorni di promozione speciale: oggi, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre sarà possibile godere di uno sconto del 30% su 38 spettacoli di prosa classica e contemporanea, musica e danza. Tutti i titoli della Stagione 2022/2023 offerti in promozione speciale sono consultabili sul sito teatroduse.it.

Per l’intera durata della promozione, i titoli d’ingresso scontati saranno disponibili sia on line sul sito del Duse, sia presso la biglietteria di via Cartoleria.

Nello specifico, gli spettacoli a prezzo ridotto per il Black Friday 2022 sono: Trappola per topi; Quanto resta della notte; Liberi di sognare; Il delitto di via dell’Orsina; Alessandro Baricco legge Novecento; Mine vaganti; Lo Schiaccianoci; Bollicine, Scusa sono in riunione… (esclusa la replica del 31 dicembre); Il lago dei cigni; Siamo a cavallo!; Il paese dei campanelli; Dizionario Balasso; Se devi dire una bugia dilla grossa; Pasolini- Fuochi segreti; Dal vivo sono molto meglio; Il Compleanno; Zio Vanja; Uno, nessuno e centomila; La vita al contrario; Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo; Vieni avanti, cretina!; Le nostre anime di notte; I migliori danni della nostra vita; Paradiso XXXIII; Fiaba-fobia; Miracoli metropolitani; Alce, Non è vero ma ci credo; Il Mago di Oz; Per un futuro, immenso repertorio; A Night With Sergio Bernal; Beatlestory; Oblivion Rhapsody; Non svegliate lo spettatore; La dolce ala della giovinezza, Domenica al parco con George e Il Violinista sul tetto.