Prima iniziativa teatrale in programma domenica 27 novembre, con inizio alle ore 10.30 al Teatro Comunale di Sasso Marconi

Torna il teatro bimbi! a Sasso Marconi. La programmazione teatrale dedicata ai più piccini riparte nel week-end proponendo, in quest’ultima parte dell’anno, tre appuntamenti a teatro adatti a bambini dai 3 anni in poi. Storie e narrazioni ispirate al Natale e a noti racconti per l’infanzia per divertire e offrire al tempo stesso spunti di riflessione ai piccoli spettatori e ai loro accompagnatori adulti.

Si comincia domenica 27 Novembre con “Esercizi di fantastica”, spettacolo di teatro/danza a cura di Associazione “Sosta Palmizi”: prendendo spunto da “Fantastica” di Gianni Rodari, lo spettacolo è una favola moderna che invita a riflettere sul potere della fantasia.

La rassegna prosegue poi l’8 dicembre con “La conta di Natale”, narrazione con pupazzi ispirata all’Avvento e alla magia del Natale, e si chiude domenica 18 dicembre con “Nido”, uno spettacolo di teatro d’attore che affronta con ironia il tema del “prima” della nascita.

Inizio spettacoli: ore 10.30 al Teatro Comunale di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri 5

Biglietto d’ingresso: 2 Euro

Organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune e Associazione Ca’ Rossa