Appuntamento in programma venerdì 2 dicembre alle ore 21

Protagonista del secondo concerto della stagione concertistica ERF@CASSEROMUSICA, venerdì 2 dicembre (ore 21) al Teatro Cassero del Comune di Castel San Pietro Terme, un prestigioso ensemble, il Trio Mariozzi, composto da Vincenzo Mariozzi, il clarinettista italiano più importante del XX secolo, dal figlio Francesco Mariozzi (violoncello) e da Eugenia Tamburri (pianoforte), che si esibirà con due pagine famosissime nella storia della musica classica occidentale, il Trio op 114 di Brahms e l’op. 11 di Beethoven.

Qualsiasi ricercatore e storico della musica che abbia approfondito l’Ottocento musicale, ha sempre messo in relazione Johannes Brahms con Ludwig van Beethoven, dove l’uno sarebbe un po’ la conseguenza dell’altro, il suo prosecutore. Infatti, la ripresa della forma sonata da parte di Brahms con le sue sinfonie e con la musica da camera in genere, dopo la libertà formale del romanticismo, rappresenta una chiara dichiarazione di stima verso le bellissime costruzioni beethoveniane. E così il Trio Mariozzi fa proprio questo, mette a confronto due bellissimi trii per clarinetto, violoncello e pianoforte scritti ad un secolo di distanza uno dall’altro, 1797 il trio di Beethoven e 1891 il trio di Brahms. Capire come e quanto il trio di Brahms ha a che fare con il trio di Beethoven sarà compito di ogni ascoltatore, pur rimanendo la certezza che i due tedeschi rimarranno in eterno due pietre miliari della musica mitteleuropea.

Per oltre trent’anni Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Vincenzo Mariozzi ha suonato con tutti i più illustri direttori che hanno fatto la storia della musica: Abbado, Karajan, Bernstein, Giulini, Celibidache, ecc. a volte anche da solista. Ha al suo attivo registrazioni per la Rai e incisioni discografiche per la Nuova Eri ed il suo repertorio copre gran parte della letteratura per clarinetto. Titolare della cattedra di Clarinetto al Conservatorio di Santa Cecilia, ha formato una schiera infinita di musicisti, molti dei quali oggi sono prime parti in prestigiose orchestre.

Il figlio Francesco Mariozzi, perfezionatosi con i maestri Maisky, Gutman, Geringas, Perènyi e Meunieur, è stato primo violoncello presso il Teatro Bellini di Catania, il Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” ed altre ancora, suonando in tutto il mondo ed esibendosi, nel 2019, presso la Carnegie Hall di New York.

La pianista Eugenia Tamburri, diplomata con lode, si è perfezionata in Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma nella classe di Rocco Filippini, ed in seguito a Siena, Fiesole e Berna con il Trio di Trieste, Bruno Canino e Rada Petkova. Figura eclettica, conduce le puntate dei programmi musicali di Radio Vaticana, affiancando Stefano Corato e Luigi Picardi, oltre ad occuparsi, in qualità di ricercatrice, di geopolitica del mondo moderno per la rivista EA Magazine. Infine, in qualità di attrice, collabora col regista Rocco Papaleo.