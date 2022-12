Appuntamento mercoledì 7 dicembre con lo spettacolo dal titolo “Tour sul divano”

Il 7 dicembre alle 21 fa tappa al Teatro Duse di Bologna il nuovo Tour sul divano di Alex Britti che toccherà 11 tra i teatri più importanti d’Italia. Per coronare un 2022 ricco di concerti l’artista ha deciso di chiudere l’anno raccontando e raccontandosi.

Dopo la pubblicazione, lo scorso anno, della sua prima autobiografia intitolata ‘Una vita con la chitarra in spalla’ e la pubblicazione di ‘Mojo’, primo album interamente strumentale, Britti riassume tutti questi eventi in un live che lo vede solo sul palco, seduto comodamente su un divano, come a casa, con alcune delle sue inseparabili chitarre. Britti, si racconterà in un clima confidenziale partendo “da quando tutto è iniziato ad oggi o se preferite da oggi a quando tutto è iniziato”.

Quella dell’one man show non è una formula nuova per Alex. Nel 2003 e nel 2014 il musicista e cantante ha, infatti, affrontato l’ambiziosa sfida di due tour teatrali, intitolati ‘Chitarra, voce e piede’ accolti ovunque da ripetuti sold out. Una formula che si è rivelata, dunque, molto gradita a una platea che può godere di un concerto intimo in cui le doti funamboliche di chitarrista si fondono perfettamente con la profondità e l’intensità dei brani. Il tutto senza filtro alcuno, senza elementi di distrazione sul palcoscenico, senza scenografie sgargianti, senza effetti luci, ma con un solo focus: Alex Britti e il suo mondo.