E’ Soy niño di Lorena Zilleruelo il miglior film del festival dedicato alla narrazione dell’esperienza trans

Con la premiazione dei vincitori presso il Cinema Lumière di Bologna, alla presenza dei giurati e degli organizzatori, si è chiusa la dodicesima edizione di Divergenti l’unico festival cinematografico in Italia, e uno dei pochi in tutto il mondo, interamente dedicato alla narrazione e rappresentazione dell’esperienza trans.

La giuria composta quest’anno dall’attivista e politica Titti De Simone, dal regista Simone Cangelosi e dal giornalista Giuliano Federico ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Soy niño di Lorena Zilleruelo, il documentario sul percorso di transizione di un’adolescente nel Cile di oggi, si aggiudica il premio di 1000 euro come Miglior Film; l’intenso Mee Too realizzato dai membri del collettivo Lesvos LGBTQI+ Refugee Solidarity, riceve una menzione speciale insieme a Nuestros cuerpos son sus campos de batalla della regista francese Isabelle Solas, sulle lotte politiche e di vitadi un gruppo di donne trans in Argentina, e a Casa Susanna, ultimo documentario del cineasta francese Sébastien Lifshitz, su una casa ritrovo immersa nel verde delle Catskill Mountains per travestiti americani degli anni ’50 e ’60.

La serata si è poi chiusa con la proiezione speciale di Vestita D’Azul, prezioso documentario storico di Antonio Giménez-Rico del 1983, che esplora le vite e gli amori di un gruppo di sei donne transgender che vivono a Madrid negli anni successivi al passaggio della Spagna alla democrazia. Un lavoro pioneristico, ritratto di una cultura che finalmente emerge dall’ombra dopo essere stata nascosta per troppo tempo.

Miglior Film a: Soy niño di Lorena Zilleruelo

Con la seguente motivazione: Per il suo messaggio intimamente politico, per aver sfidato il tempo e aver portato ai nostri cuori le sfumature quotidiane, private e sociali di 6 anni di transizione nella vita di una persona, per il suo linguaggio soggettivo e dunque profondamente contemporaneo davanti al corpo inteso come territorio di conquista e affermazione della propria individualità, ma anche per essere documento di realtà e insieme di narrazione di una prospettiva di vita per le nuove generazioni, e infine per averci raccontato, dal profondo di un vissuto singolare, la rivoluzione fattuale delle nuove generazioni di persone cilene che combattono per sé e per noi tutt* e per la comunità tutt*, la giuria assegna il premio come vincitore della XII edizione di Divergenti Festival a “Soy niño” di Lorena Zilleruelo.