Aperta al pubblico sino all’8 gennaio la mostra sui vecchi giocattoli creati a Bologna

Seguendo il percorso tracciato dalla mostra del 2017 (La befana viene di notte…), l’esposizione per il Natale 2022 vuole ricordare le numerose piccole e medie aziende artigianali che, soprattutto nel periodo del primo dopoguerra sino a tutti gli anni 50 del secolo scorso, furono molto attive nella produzione di giocattoli per bambini e bambine.

La produzione artigianale bolognese in proposito fu infatti notevolmente elevata, tanto che, negli elenchi delle riviste specializzate delle mostre del giocattolo che annualmente si tenevano a Milano, la città di Bologna risultava essere ai primissimi posti come numero di aziende partecipanti. Tutto questo, in un contesto economico ancora precario e lontano dal boom economico che il Paese avrebbe vissuto all’inizio del decennio successivo.

Attraverso questa capacità produttiva ricca di fantasia nel produrre oggetti che avrebbero dato gioia e felicità ai bambini dell’epoca, si crearono le condizioni per consentire a tante famiglie bolognesi di ottenere in un periodo così complicato, un reddito dignitoso e una vita tranquilla, lontana dalla assoluta miseria in cui la città di Bologna e l’intero Paese si erano trovati alla fine della guerra.

Giordani, Marchesini Luigi, Marchesini Agostino, Centola, Lollini, Galletti, Querzola furono, solo per citarne alcuni, i marchi di fabbrica che assieme ad almeno un’altra decina di piccole aziende (alcune certamente ignote a causa di una presenza fugacissima sul mercato del giocattolo e finite in breve tempo con l’ essere assorbite da altre aziende più grosse e meglio organizzate per stare al passo coi tempi), diedero vita a questo che a distanza di circa ottant’anni, possiamo definire un piccolo miracolo economico bolognese.

L’esposizione è visitabile sino all’8 gennaio 2023 al Complesso del Baraccano – Sala esposizioni Giulio Cavazza – in via Santo Stefano 119.

Orari apertura mostra:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00

martedì, giovedì dalle 10.00 alle 17.00

sabato, domenica e festivi dalle 14.00 alle 18.00 (chiuso 25 dicembre e 1 gennaio)