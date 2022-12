Scritto, diretto e interpretato da David Larible; appuntamento il 31 dicembre alle ore 22 allo Stignani

Per il veglione di San Silvestro il teatro Stignani propone Il Clown dei Clown un one man show teatrale di David Larible, la summa dei suoi migliori numeri comici. Da anni definito dalla stampa “il più grande clown classico del nostro tempo”, David Larible ci racconta la storia di un uomo delle pulizie del teatro che sogna di diventare clown… e ci riesce! Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una strepitosa valanga di divertimento che rapisce, seduce e commuove. Poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, Larible sa conquistare il pubblico d’ogni età grazie alla magia irresistibile della sua comicità, coadiuvato dal comico Andrea Ginestra e accompagnato al pianoforte dal Maestro Mattia Gregorio.

Al termine dello spettacolo verrà offerto dal teatro il consueto brindisi per inaugurare il nuovo anno.

Spettacolo fuori abbonamento – Recita unica del 31 dicembre – ore 22

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro Ebe Stignani (via Verdi 1/3):

Prevendite : domenica 18 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 19; venerdì 30 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19. Vendita: sabato 31 dicembre dalle ore 19 alle ore 22

Vendita online: attiva su www.vivaticket.com a partire da domenica 18 dicembre (ore 19)

Anche quest’anno, per festeggiare il Natale, il teatro propone un regalo speciale per vivere la magia del teatro: sabato 17 dicembre dalle 16 alle 19 si potranno acquistare biglietti per i singoli spettacoli della stagione di prosa 2022/2023 da regalare ad amici e parenti in un’esclusiva busta natalizia.