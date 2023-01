L’archivio online del documentario italiano in collaborazione con Cinemaitaliano.info rende disponibile a tutti l’opera sul difficile rapporto che ha unito e diviso il grande cineasta e il fratello Riccardo

Sino al 6 gennaio 2023 su “Documentando. Archivio del Documentario Italiano” (documentando.org), la piattaforma digitale di conservazione e visione dei documentari italiani, liberamente accessibile e visibile a tutti, anche dall’estero, è disponibile “L’altro Fellini” dei registi romagnoli Roberto Naccari e Stefano Bisulli, il film che svela i conflitti tra Federico e Riccardo, fratello del celebre cineasta, personaggio sconosciuto ai più con una storia travagliata. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cinemaitaliano.info (https://www.cinemaitaliano.info/laltrofellini).

Attore in una ventina di film e regista di un solo lungometraggio, la carriera di Riccardo ha risentito del grande successo di Federico, quello che nessuno sa e su cui non si era mai indagato è il complicato rapporto che li ha uniti e poi divisi. “Siamo incappati casualmente nella sua storia e subito siamo rimasti affascinati da questo perfetto perdente, un personaggio costretto a sperimentare un confronto impossibile con un fratello troppo geniale” dichiarano Bisulli e Naccari che grazie a questo lavoro, svelano anche aspetti sconosciuti e inaspettati dell’interiorità di Federico facendo emergere di fatto un altro Fellini.

Presentato con successo all’8°edizione della Festa del Cinema di Roma e in tantissimi altri festival internazionali, il documentario è stato prodotto da EiE Film di Paolo Pallavidino e da Pop Cult di Giusi Santoro.

Ma le sorprese non finiscono qui su Documentando.org. Durante tutto il 2022, la library dell’Archivio del Documentario Italiano si è arricchita di nuovi interessanti contenuti che portano a circa 200 opere il patrimonio filmico della piattaforma, sempre organizzato e suddiviso in dodici aree tematiche.

Tra le nuove acquisizioni, si segnala Huldufolk: il popolo nascosto di Marta Paolantonio, un originale lavoro sulle profonde e antiche radici dei culti pagani islandesi che ha portato la regista a viaggiare in autostop lungo la Ring Road, in Islanda, alla scoperta di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Da non perdere anche il pluripremiato Hotel Splendid di Mauro Bucci, un racconto intimo e corale della vita di una comunità di migranti provenienti dalle coste africane e ospitata presso una struttura per richiedenti asilo politico a Cesenatico; e l’intenso Noi siamo Ercolini di Giacomo Del Buono, storia della prima squadra di calcio di ragazzini rom che mostra come il calcio possa essere molto più di un gioco.

“Documentando. Archivio del Documentario Italiano” è la piattaforma digitale di conservazione e visione dei documentari italiani, ad accesso libero senza restrizioni territoriali, ideata dall’Associazione D.E-R Documentaristi dell’Emilia Romagna in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Una piattaforma on demand dalle enormi potenzialità culturali, in grado di aggregare e dare visibilità in streaming ad opere ormai fuori dal circuito commerciale, evitandone la dispersione e garantendone la sopravvivenza a tutto vantaggio degli autori e delle generazioni future.

Per tutti gli autori e le case di produzione interessate a partecipare al progetto Documentando, scrivere a: info@documentando.org.

L’altro Fellini – di Roberto Naccari, Stefano Bisulli, Italia, 2013, durata 68 minuti