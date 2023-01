Per la prima volta in Italia, la compagnia di nouveau cirque fondata nel 1999 si esibirà a FICO

Dopo una prima tournée sold out in Francia, il nuovo spettacolo ÉVEIL arriva in Italia, a FICO il Parco del cibo italiano, a Bologna. Il 5, 6 e 7 gennaio 2023 alle ore 16, il centro congressi di FICO diventerà una grande scatola magica nella quale l’impossibile potrà accadere, tra acrobazie aeree a 7 metri d’altezza, videomapping, giochi di luci innovativi e numeri da lasciare a bocca aperta.

“Il risveglio in un nuovo mondo. All’inizio paura, conflitto. Poi la conoscenza reciproca, la scoperta e la meraviglia. Finalmente l’armonia” con queste parole il direttore della compagnia Alexandre Haffner descrive la sua nuova creazione, uno spettacolo unico, poetico, innovativo con acrobazie mozzafiato. ÉVEIL è in grado di immergere lo spettatore in un mondo incantato, fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. Il tutto tenuto insieme dalla capacità di raccontare storie emozionanti, come solo i Les Farfadais sanno fare. Tutto ciò che si vede in scena è progettato e costruito dalla Compagnia stessa nei suoi laboratori: i costumi, le marionette gonfiabili giganti, ma anche le strutture metalliche e di legno, gli elementi di scena luminosi e cangianti, i video e le immagini proiettate…tutto è “fatto in casa”.

I Les Farfadais sono una delle più apprezzate compagnie di nouveau cirque al mondo.

Amano definirsi “i creatori dell’irreale” perché cercano di dare vita, attraverso competenze elevate ingegneristiche ed artigiane, alla loro immaginazione, ricca di riferimenti al mondo naturale, alla mitologia classica e al grande cinema fantastico e d’avventura.