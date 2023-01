Domani alla libreria Coop Zanichelli la presentazione del percorso promosso dal Patto per la lettura

“Colonizzare l’immaginario. Sembrava impossibile, eppure basta disporre degli strumenti opportuni. Televisioni, mass media, una stampa docile, un trend culturale. Finisce che intere generazioni si trovano immerse in un sogno, e lo confondono con la realtà. Ora, quali sono le caratteristiche di un sogno? Che si vive una vicenda priva di antecedenti e di conseguenze nel futuro. Esiste il presente e basta”.

Era il 1995: Valerio Evangelisti scriveva su Carmilla, la testata (cartacea e online dal 2003) da lui fondata e diretta fino alla morte, avvenuta il 18 aprile 2022. Uno spazio ‒ come tanti altri ‒ dove “prendere parola, denunciare, costruire un dialogo coi lettori per far riflettere su questioni di ordine politico e sociale, spesso a partire dalla letteratura”. Soprattutto dalla narrativa “di genere” ‒ gialli, fantascienza, horror.

A qualche mese dalla sua morte, a gennaio 2023 prende avvio Alphaville, un percorso dedicato al lavoro letterario, storico e critico di Valerio Evangelisti, articolato tra un gruppo di lettura e momenti di approfondimento sulla sua opera e sui suoi riferimenti ‒ letture, immaginari, pensiero critico ‒ grazie alla partecipazione di alcuni studiosi, esperti, autori a lui vicini.

Leggere le molteplici opere di Valerio Evangelisti, tra cui quelle con riferimenti specifici a Bologna, curiosare e approfondire i suoi riferimenti di studio e ricerca, leggere i libri che lo scrittore riteneva fondamentali nel suo percorso creativo e di formazione di uno sguardo critico sul presente: questi gli intenti del percorso ideato da una rete di realtà che raccoglie la Biblioteca dell’Archiginnasio, la Libreria Coop Zanichelli, Odoya editore e Associazione Valerio Evangelisti/Il Sol dell’Avvenire e che è promosso nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna. Per ogni incontro del Gruppo di lettura verrà proposta una lettura di un’opera di Evangelisti con alcune proposte di lettura che chi vuole potrà fare per approfondire o in sostituzione del testo “principale” se lo ha già letto.

Il percorso/gruppo di lettura dedicato a Valerio Evangelisti è il primo proposto da Libreria Coop Zanichelli insieme alla Biblioteca dell’Archiginnasio, promosso nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna per valorizzare ogni anno la lettura delle opere di autori e autrici della città.

Mercoledì 11 gennaio 2023 alle 11, alla Libreria Coop Zanichelli verrà presentato l’intero percorso, costituito da letture, approfondimenti e gli incontri in programma fino a giugno 2023.

Per cominciare, seguendo le indicazioni di Alberto Sebastiani presenti in Nicolas Eymerich. Il lettore e l’immaginario in Valerio Evangelisti (Odoya, 2018), come primo libro segnaliamo Metallo urlante del ciclo di Eymerich: si tratta di una proposta di lettura a “introduzione” al lavoro e alla poetica di Valerio Evangelisti, per iniziare a familiarizzare con il suo metodo di lavoro, caratterizzato dalla stretta connessione, ai continui rimandi fra i vari libri non solo di uno stesso ciclo ma anche di cicli diversi.