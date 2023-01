Appuntamento giovedì 26 gennaio alle ore 21 al teatro di via Cartoleria 42

‘Dal vivo sono molto meglio’. Questo il titolo dello show di e con Paola Minaccioni in scena giovedì 26 gennaio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna. Lo spettacolo, diretto da Paola Rota, riunisce sul palco tutti i personaggi creati dall’attrice in Tv, al cinema o in radio, per offrire uno spaccato dei nostri tempi. Minaccioni dà così corpo e voce ad una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento.

‘Dal vivo sono molto meglio’ è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare gli aspetti più assurdi della società contemporanea. In scena Minaccioni farà sfilare, quindi, razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue celebri imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè, passando per Sabrina Ferilli.

Un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice conduce il pubblico in un universo parallelo, comico e paradossale. In questo monologo Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica, che cambia ogni sera.