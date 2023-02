Appuntamento il 17, 18 e 19 febbraio alle ore 16 presso il Centro Congressi di FICO

Dopo i successi in Francia e il tutto esaurito della prima tournée italiana ospitata da FICO Eataly World, lo spettacolo ‘ÉVEIL’ torna a grande richiesta nel Parco del cibo italiano, a Bologna.

Il 17, 18 e 19 febbraio 2023 alle ore 16:00, il Centro Congressi di FICO diventerà nuovamente una grande scatola magica nella quale l’impossibile potrà accadere, tra acrobazie aeree a 7 metri d’altezza, video-mapping, giochi di luci innovativi e numeri da lasciare a bocca aperta.

Perché FICO è anche questo: divertimento a tutto tondo e attenzione alle realtà di eccellenza non solo nel mondo del cibo ma anche negli altri campi, per offrire un’esperienza completa al visitatore.

“Il risveglio in un nuovo mondo. All’inizio paura, conflitto. Poi la conoscenza reciproca, la scoperta e la meraviglia. Finalmente l’armonia” con queste parole il direttore della compagnia Alexandre Haffner descrive la sua nuova creazione, uno spettacolo unico, poetico, innovativo con le performance mozzafiato di Eléonore Pagnard e Jeremie Lamourez, coppia di straordinari acrobati dotati di particolare sensibilità creativa.

‘ÉVEIL’ è il termine francese che indica la rivelazione, la presa di coscienza, racconta la storia di due umani che si risvegliano in un mondo alieno: in una prima fase sono spaesati, spaventati e affrontano le creature che popolano questa terra ignota in modo ostile. In un susseguirsi di avventure e incontri inaspettati, capiranno che solo la curiosità verso l’altro e la conoscenza reciproca conducono all’armonia. Éveil è una riflessione sul rapporto tra l’uomo e i suoi simili, ma prima ancora, tra l’uomo e l’ambiente circostante, dove l’armonia deve essere un valore da perseguire e la diversità è un elemento di arricchimento.

Tutto ciò che si vede in scena è progettato e costruito dalla Compagnia stessa nei suoi laboratori: i costumi, le marionette gonfiabili giganti, ma anche le strutture metalliche e di legno, gli elementi di scena luminosi e cangianti, i video e le immagini proiettate…tutto è “fatto in casa”.

I Les Farfadais sono una delle più apprezzate compagnie di nouveau cirque al mondo.

Amano definirsi “i creatori dell’irreale” perché cercano di dare vita, attraverso competenze elevate ingegneristiche ed artigiane, alla loro immaginazione, ricca di riferimenti al mondo naturale, alla mitologia classica e al grande cinema fantastico e d’avventura. Maggiori informazioni e i biglietti dell’evento sono disponibili alla pagina: https://www.fico.it/it/eventi/eveil-il-nuovo-spettacolo-les-farfadais-per-la-prima-volta-in-italia