Appuntamento il 4 marzo al Teatro del Baraccano

Per festeggiare gli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, il cantautore Stefano Fucili con la band Piazza Grande organizza un concerto/spettacolo dal titolo “Bella La Vita omaggio a Lucio Dalla”, in anteprima nazionale il 4 marzo con un doppio appuntamento nella suggestiva cornice del Teatro del Baraccano nel cuore di Bologna.

Non è un semplice concerto ma un viaggio attraverso i mondi musicali e poetici di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. A fare da filo conduttore tra le canzoni saranno i personaggi e le storie ispirate dal libro “Bella Lavita” che Lucio Dalla scrisse in parallelo all’album “Luna Matana” nel 2001.

Ideatore del progetto Stefano Fucili, cantautore prodotto da Dalla alla fine degli anni 90 coautore del brano Anni Luce, insieme a Piazza Grande, band di musicisti eccezionali, con la supervisione artistica del regista teatrale Fabrizio Bartolucci. In scaletta i grandi successi del repertorio dalliano (L’anno che verrà, Piazza Grande, 4/3/3, Attenti al lupo, Futura, Caruso, Anna e Marco, Canzone etc.) ma anche brani come Ayrton, Henna, Anni Luce e un inedito scritto da Lucio insieme a Fucili.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla.

Stefano Fucili – voce e chitarra; Fabrizio Bartolucci – reading; Carlo Simonari – cori e tastiere; Tommy Baldini – chitarre e bouzouki; Roberto Panaroni – basso; Damiano Trevisan – batteria e percussioni.

Biglietti in prevendita su Liveticket, disponibili in teatro il giorno del concerto.

Biglietti per il concerto delle ore 17:30 https://bit.ly/BellaLaVita_Bigiietti_17-30

Biglietti per la replica delle ore 21:00 https://bit.ly/BellaLaVita_Biglietti_ore21