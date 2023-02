Il concerto si svolgerà domani sera 9 febbraio alle ore 21 al teatro comunale

Per il terzo appuntamento della quinta edizione di ERF@CASSEROMUSICA la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme – giovedì 9 Febbraio, alle 21.00, al Teatro Comunale Cassero – due giovanissimi e talentuosi musicisti, la violinista Giulia Rimonda e il pianista Lorenzo Nguyen, si esibiranno con un programma che è una chiara dichiarazione d’amore per la musica tardo romantica, con brani di Dvořák, Grieg e di Elgar.

La Sonata in mi minore op. 82 di Elgar, in realtà, arriva dopo trent’anni dalle prime due composizioni, la Terza sonata in do minore op. 45 di Grieg e i Quattro pezzi romantici op. 75 di Dvořák che casualmente furono composte tutte e due nel 1887. Nonostante questo, Edgar ha molto da condividere con i suoi colleghi Dvořák e Grieg, in quanto fu un compositore britannico che ebbe i suoi riferimenti musicali non in Inghilterra ma nell’Europa continentale, e che si sentì sempre come un estraneo, non solo musicalmente, ma anche socialmente, nei circoli musicali della Gran Bretagna protestante.

Figlia “d’arte” del celebre violinista e direttore Guido Rimonda e di Cristina Canziani, pianista e direttrice artistica di un prestigioso festival piemontese, Giulia Rimonda (2002) inizia a studiare musica a 3 anni e a 4 il violino insieme al padre, e si diploma all’età di 17 anni con 10 lode e menzione d’onore. Attualmente si perfeziona con Boris Garlitsky e Salvatore Accardo. È direttore artistico della Camerata Ducale Junior, orchestra under 25 con sede a Vercelli. È stata artista in residenza della Società dei Concerti di Milano e nell’ultimo anno ha collaborato con Mario Brunello, Bruno Canino, Benedetto Lupo e Salvatore Accardo. Vincitrice della borsa di studio Settimane del Teatro Olimpico e menzione d’onore del premio Giovanna Maniezzo dell’Accademia Chigiana, è stata di recente selezionata da Leonidas Kavakos per la sua Masterclass ad Atene. Ha inciso per Decca Universal la sonata di Leclair per due violini n.2 op.3 per il cd Le Violon Noir n.2. Da ottobre 2021 Giulia è entrata nel team di Archi Magazine con la rubrica online “Staccato”. Suona un violino Domenico Montagnana del 1720.

Cofondatore del Trio Chagall con cui è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, Lorenzo Nguyen (1998) completa gli studi di pianoforte presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino, con Claudio Voghera, laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione. Attualmente si perfeziona presso l’Hochschule für Musik di Basilea, allievo di Filippo Gamba, e all’Accademia di Pinerolo sotto la guida di Gabriele Carcano e Enrico Pace. Si esibisce regolarmente in rassegne musicali sia come solista sia in formazione da camera, ospite di alcune delle principali istituzioni italiane; da segnalare la recente esibizione in veste di solista con la prestigiosa Orchestra del Teatro Regio di Torino, eseguendo il Concerto op. 58 di Beethoven diretto da Dmitry Matvienko. Sue esibizioni sono state trasmesse frequentemente su Sky Classic HD e Radio 3. Oltre agli studi musicali, si interessa anche di altre cose: nel 2014 ha pubblicato per Loescher il libro Un’altra isola, scritto a 12 anni, che racconta la storia del padre, fuggito nel 1979 dal Vietnam in guerra. È inoltre appassionato di calcio e gioca a livello amatoriale come portiere.