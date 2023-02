L’artista si esibirà al teatro comunale venerdì 17 febbraio

“DODICI NOTE SOLO BIS”: 155 concerti in 400 giorni. Si conclude con 6 nuove date, fra cui quella di Imola, il tour dei record ospitato nei più prestigiosi teatri lirici e di tradizione d’Italia.

A grande richiesta, infatti, il tour si arricchisce delle ultime 6 date: 17 febbraio a IMOLA – Teatro Stignani, 25 febbraio a BIELLA – Teatro Sociale Villani, 8 marzo ad ADRIA (RO) – Teatro Comunale, 9 marzo a ROVIGO -Teatro Sociale, 10 marzo a BELLUNO – Teatro Comunale, 11 marzo a CONEGLIANO (TV) – Teatro Accademia.

Dopo il grandissimo successo della prima parte, le 71 date che hanno composto “DODICI NOTE SOLO”, gli appuntamenti di “DODICI NOTE SOLO BIS” vedono nuovamente Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.

“Siamo molto soddisfatti che gli organizzatori abbiamo scelto il nostro teatro comunale ‘Stignani’ per questo importante appuntamento musicale. Il concerto di Claudio Baglioni, uno dei maggiori artisti italiani in campo musicale, conferma come Imola sia davvero città della musica, in grado di mettere a disposizione una serie di luoghi adatti a rispondere alle diverse tipologie di spettacolo, permettendo di arricchire il panorama degli artisti che si esibiscono in città. Proprio la notorietà del teatro e la nostra capacità organizzativa di cogliere e accogliere le opportunità che si presentano ci consentono di ospitare questo importante concerto in uno luogo come lo ‘Stignani’, che rappresenta da sempre una realtà vocata anche alla musica” commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.