Concerto per voce sola, da un’idea del soprano Laura Catrani con un’introduzione storico-artistica sui Bestiari medievali

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 21, il Teatro del DAMSLab ospiterà Vox in Bestia. Un prontuario dantesco di animali fantastici, concerto per voce sola nato da un’idea dell’artista e soprano Laura Catrani, con la voce di Laura Catrani, musiche di Fabrizio De Rossi Re, Matteo Franceschini e Alessandro Solbiati, testi di Dante Alighieri e Tiziano Scarpa e video animazione di Gianluigi Toccafondo.

Lo spettacolo, dopo aver debuttato in veste radiofonica come podcast su Rai Radio3 e dopo aver calcato i più importanti palcoscenici italiani, tra cui quello delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, del Ravenna Festival e del 46° Cantiere di Montepulciano, giunge al DAMSLab inserendosi nell’ambito del progetto La Soffitta 2022-2024 – Bologna Crocevia di culture.

Vox in bestia, concepito in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, ruota attorno al bestiario dantesco e le sue innumerevoli risonanze poetiche. Catrani ne canta la loro forte carica simbolica, attraverso una carrellata di brani composti per l’occasione da tre diversi compositori: Fabrizio de Rossi Re per l’Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso. Ognuno dei nove quadri è introdotto da una miniatura letteraria che racconta l’essenza simbolica di ciascun animale, composta per l’occasione da Tiziano Scarpa, una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea. Intrecciati al canto, sono gli animali della video animazione di Gianluigi Toccafondo, creazioni visionarie che fanno tutt’uno con il canto.

Il concerto sarà preceduto da una presentazione-lezione di Fabio Massaccesi (Università di Bologna) che introdurrà il tema dei caleidoscopici Bestiari nell’arte, che, attraverso invenzioni, forme e colori, hanno saputo connotare di simboli la fantasia e l’immaginario del mondo medievale, popolandoli di animali reali e fantastici a cui Laura Catrani darà una inedita voce.

Considerata dalla critica voce di riferimento per il repertorio del Novecento e contemporaneo, duttile e musicale nella duplice veste di cantante e attrice, Laura Catrani ha intrapreso in giovane età gli studi musicali, diplomandosi con il massimo dei voti in Canto e in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e successivamente in recitazione alla Scuola Civica d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”. Ha interpretato numerose esecuzioni di compositori moderni e contemporanei e opere in prima mondiale presso diversi teatri e istituzioni musicali, come Il dissoluto acquito di Azio Corghi (Teatro alla Scala di Milano), Leggenda e Il suono giallo di Alessandro Solbiati (Teatro Regio di Milano), La metamorfosi di Silvia Colasanti (Maggio Musicale Fiorentino), Il gridario e Forést di Matteo Franceschini (Biennale di Venezia e Teatro Comunale di Bolzano). Accanto alla carriera nel repertorio novecentesco, si è affermata a livello internazionale nell’opera tradizionale, in particolare per i ruoli in opere mozartiane e del Settecento, affiancando regolarmente celebri solisti ed ensemble nei contesti cameristici dei più importanti Festival nazionali. Ha collaborato con Avi Kaiser, Sergio Antonino e Valentina Moar. Dal 2017 gestisce e supervisiona il laboratorio annuale “Il Teatro della Voce” presso il Conservatorio di Milano.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su damslab.unibo.it.